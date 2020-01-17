Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bekle bizi Tokyo Türkiye geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalıştayın 4. gününde basın mesuplarının sorularını yanıtladı. ‘İnşallah bu çalıştay, bir milat olacaktır’ diyen Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “İlk 2 gün futbol odaklı bir çalışmamız vardı. Son iki gün ise federasyonlarımızla görüştük. Bununla birlikte geleceğin stratejilerini konuşuyor, geçmişteki sorunların tekrar yaşanmaması için çalışıyoruz. Bu çalıştay, bir süreç. Toplantılar bittikten sonra bu süreç sona ermeyecek. Gelişim ve dönüşümlere ayak uydurmak ve öncü olmak için bize çok büyük görev düşüyor.”

‘Türk sporcu için omuz omuza vereceğiz’

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda sporcular ve federasyonlar ile sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Spor camiamızla sürekli iç içeyiz. Federasyonlar ve sporcularımızla sürekli iç içeyiz. Kota alma süreci ve sonrası olarak ayırmak lazım. Onları, takip ve desteğimiz devam edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatı’nda da desteklerimiz devam edecek. Filenin Sultanları’nın mücadele azmi, inancı, gayreti olimpiyat yolunda bizi ayrı heyecanlandırdı. ‘Bekle bizi Tokyo, Türkiye geliyor´ diyoruz” dedi. Spordaki rekabetin sadece saha içinde yaşanması gerektiğinin mesajını veren Kasapoğlu, “Şiddeti, gerilimi ve kini sporla yan yana getirmememiz lazım. Spor, dostluk ve kardeşlik demek, birleşmek ve bütünleşmek demek. Sporun birleştirici olan misyonuna karşı olan her şeye biz de karşıyız. Türk sporu için omuz omuza ve gönül gönüle de vereceğiz” ifadelerini kullandı.