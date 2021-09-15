TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor'a konuk olan Manisa Futbol Kulübü, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, ilk devrede oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve kanatlarda hücum ettiklerini söyledi.

Üçüncü bölgede istedikleri şekilde oynayamadıklarını ve ilk yarının golsüz tamamlandığını aktaran Tüfenkoğlu, şunları kaydetti:

"50. dakikada kalemizde golü görünce oyun düzenimiz değişmeye başladı ve ikinci golü de gördükten sonra risk aldık. Sakat oyuncularımızın olması ve üst üste oynanan maçlar oyun düzenimizi etkiledi. Sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız ellerinden gelen her türlü mücadeleyi gösterdiler. Müsabaka bu şekilde sona erince sadece bize de Menemenspor’a tebrik etmek kalıyor. Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz." (AA)