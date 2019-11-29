Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alınan kötü sonuçların ardından devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, Henry Onyekuru ile anlaşırken, gözünü genç ve gelecek vaad eden isimlere çevirdi. Sarı Kırmızılı ekip, bu doğrultuda hedefini Basel U21 takımında forma giyen Mehmet Manis olarak belirledi. Basel'in Fenerbahçe, Inter ve Bayern Münih’in de ilgilendiği iddia edilen Mehmet için 1 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Mehmet Manis kimdir, kaç yaşında?

11 Nisan 2001 İsviçre doğumlu olan Mehmet Manis, futbola Basel altyapısında başladı. Basel altyaş gruplarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, 2019 yılında İsviçre ekibi profesyonel sözleşme imzaladı.

1.81 boyunda olan Manis, sol ayağını etkili kullanıyor. Kanatlarda görev alan 18 yaşındaki oyuncu, Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben’e benzetiliyor.

İsviçre U16 Milli Takımı'nda oynayan genç oyuncu, Türkiye U19 Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

Basel ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mehmet, bu sezon U21 Ligi'nde 4 maçta görev alırken, gol ya da asist üretemedi