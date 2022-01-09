Mehmet Hüseyin Dalgıç: Hdefimiz ilk 6’nın içerisinde kalmak

Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Play-Off grubunda olmak istediklerini belirten Dalgıç, şu ifadeleri kullandı:

''Manisa deplasmanı her takım için zordur. Manisa Futbol Kulübü’nün çok güçlü oyuncuları ve oyun formasyonları var. Kaliteli bir hocaları var. Bugün sahada da görüldü. Bu güçlü oyuncularla oyunu etkilemek istediler. Zaman zaman üstünlük sağladılar. Tabi biz de takım olarak çok güçlü bir takımız. Onların oyun formasyonuna biz de karşılık verince sahadan galibiyetle ayrılmayı bildik. Manisa Futbol Kulübü’nün puan sıralamasına bakmamamız lazım. Birçok takım için burasının zor bir deplasman olacağını düşünüyoruz. Bizim hedefimiz ilk 6’nın içerisinde kalmak. Daha yukarıya taşıyabilirsek takımımızı bu bizim için büyük mutluluk olur. Ligin sonunda da en azından Play-Off grubunda olmak istiyoruz. Onun için de bütün çalışmalarımızı yapacağız'' (İHA)