Mehmet Hacıoğlu: Adımızı finale yazdırmak istiyoruz

U18 Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, İtalya maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Hacıoğlu, "19. Akdeniz Oyunları'nda grup aşamasında biz her maça ayrı ayrı önem verdik. Adım adım ilerleyip hedefimize maç maç odaklandık. Grup maçları özelinde Yunanistan ile oynadığımız maçta üstün bir oyunla galip gelmiştik. Portekiz maçında ise oyuna istediğimiz gibi başlayamadık ve erken gelen kırmızı kart da oyunumuzu etkiledi. Fakat İtalya maçı bizim için çok farklıydı. Oyuncularım ve teknik heyet tam konsantre bir şekilde bu maça hazırlandık. Diğer maçın skoruna bakmadan bu maçı oynadık. Ve istediğimiz bir sonuçla adımızı yarı finale yazdırdık." dedi.

Yarı finale yükselmelerini de değerlendiren Hacıoğlu, "Gönül isterdi ki biz kendi çabamızla buraya çıkalım. Ama çocuklarımızın ve ekibimizin inanılmaz özverili çalışmalarıyla bugüne kadar geldik. Çünkü bir covid belasından kurtulduk. İki yıldır lig oynamayan çocuklarımızı buraya hazırlamaya çalıştık. Bütün Genç Milli Takım antrenörü arkadaşlarıma ithaf ediyoruz bu başarıyı. Umarım bundan sonra da yolumuz hep böyle açık olur." diye konuştu.

Final için de konuşan tecrübeli isim, "Şimdi hedefimiz yarı finalde karşılaşacağımız rakibimiz. En iyi şekilde hazırlanıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz." dedi.



