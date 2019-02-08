Mehmet Ekici o pozisyonu değerlendirdi: Kart bile çıkabilirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Mehmet Ekici ve Jailson, alınan mağlubiyeti yorumladı.

Soldado'nun gördüğü kırmızı kartın ardından zorlandıklarını ifade eden Jailson, ''10 kişiyle oynamak zordur, herkes o açığı kapatmak için daha fazla koşuyor dolayısıyla yorulmamız normal ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.'' diye konuştu.

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İstedikleri sonucu alamadıklarını ifade etti ve "Maalesef istediğimiz oyunu rakibe kabul ettiremedik. Basit hatalar yaptık, erken kırmızı kart gördük. O yüzden zorlandık. Pas trafiğini iyi yapamadık diye düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alamadık buradan, çalışmamız gerek. İnşallah haftaya daha iyi oynarız.'' dedi.

Şamil ile olan pozisyonunda kart çıkması gerektiğini söyleyen başarılı futbolcu, "Sanırım faul bile verilmedi ilk yarıdaki pozisyona. Keşke bir incelenseydi o pozisyon, kart bile çıkabilirdi." açıklamasını yaptı.

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