Mehmet Ekici Kasımpaşa'yla imzalayacak iddiası!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'nin, ara transferde döneminde Kasımpaşa'ya imza atacağı iddia edildi.

11 Ekim 2019, Cuma 08:37
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Mehmet Ekici Kasımpaşa'yla imzalayacak iddiası!

Fenerbahçe’nin ‘kendine kulüp’ bul dediği Mehmet Ekici arayışlarını sürdürürken, rotasının Süper Lig olduğu iddia edildi.

Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

2017’de Trabzonspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.

Kaynak: Star

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