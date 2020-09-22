Mehmet Ekici: Belhanda ayrılırsa Galatasaray'a transfer olacağım
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin transferde yeni adresi belli oluyor. Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ajansspor'un ahberine göre; Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
Fatih Mert de açıklamıştı
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık raporlarının incelediğini açıklamıştı.
Geçen sezon 8 maçta oynadı
Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.