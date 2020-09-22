Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ajansspor'un ahberine göre; Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

Fatih Mert de açıklamıştı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık raporlarının incelediğini açıklamıştı.

Geçen sezon 8 maçta oynadı

Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.