Başarılı futbolcu oynamaya devam etti ama devre arasında kenara geldi. İlk kontrollerde ciddi bir soruna rastlanmasa da dünkü antrenmanda Ekici’nin sağ ayak bileğindeki ağrılar tavan yaptı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu muayene edildi ve bileğinde ezilme ile kanama tespit edildi. Mehmet Ekici’nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Tolgay da cezalı

Ekici’nin yokluğu, yeni transfer Miha Zajc için büyük bir fırsat olacak. Hem Mehmet Ekici’nin yükselen performansı hem de Ersun Yanal’ın Tolgay Arslan’a öncelik tanıması nedeniyle Zajc henüz forma giyememişti. Ekici’nin yanı sıra cezalı Tolgay da bu hafta oynayamayacak. Taraftarların sabırsızlıkla sahada görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu Konyaspor mücadelesinde 11’de görev yapacak. Yıldız oyuncunun sergileyeceği performans, 11’de kalıcı olmasını sağlayabilir.