Mehmet Demirtaş: Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından Altay'ın evinde Akhisarspor'u ağırladığı karşılaşmaya konuk ekip eksik kadroyla çıktı. Cuma günü yapılan koronavirüs testi sonuçları pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Akhisarsporlu futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic ile Antrenör Muhammed Türkmen, karantinada oldukları için müsabakada görev alamadı.

Yılmaz Vural'ın yokluğunda Akhisarspor'u Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş sahaya çıkardı. Akhisarspor'da toplam 12 kişide Covid-19'a rastlanmıştı. Konuk ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan Muhammet Reis, Hasan Ali ve Alperen de forma giyemedi. Yeşil-siyahlı takımdaki eksiklerin tamamlanması için altyapıdan Halil Yeral, Doğukan Nelik ve Ali Kaan Güneren 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Akhisar'da Ergin'in yerine Hadzic ilk 11'de oynadı. 90 dakika Altay'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Demirtaş, Kovid-19 testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic’ten yoksun mücadele ettiklerini söyledi.

Çok zor şartlar altında müsabakaya çıktıklarını kaydeden Demirtaş, Vural ve futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kendilerine yarın tekrar test yapılacağını aktardı.

Demirtaş, Altay’ın oyuna iyi başladığını ve 2-0 öne geçtiğini ancak daha sonra üstünlüğü ele geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya çıkarken bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle başladık ama hiç hesapta olmayan bir gol yedik. Bu gol bizim direncimizi kırdı, ondan sonra oyun bitti. Hamleler yaptık ama zaman yetmedi. Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. İlk 2’ye oynuyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Fikstür avantajımız var. Biz 5’te 5 yapıp Süper Lig’e çıkacağız."