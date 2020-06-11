Mehmet Demirkol: Yeni denge iki hafta sonra belli olur

FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, gündemini değerlendirdi. Demirkol, Süper Lig'de yarın yeniden başlayacak maçlar hakkında öngörülerini paylaşırken takımların ve oyuncuların durumunun iki hafta sonra netleşebileceğini ifade etti.

"Genç oyuncular pozitif performans sergileyebilir"

"Seyirci yok, tamam. Biraz uzaklaştık, nasıl olacak, oyuncular tedirgin mi olacak vs. bütün bu negatif durumlar da olmakla birlikte, buradan yeni pozitif bir şey de çıkabilir. Çok enteresan oyunlar, sonuçlar, şaşırtıcı maçlar..Mesela genç oyuncular, belki üzerilerinde baskı hissetmedikleri için daha pozitif performanslar gösterebilirler. Elleri, ayakları biraz daha az titreyebilir ve bu, onlar için bir alıştırma dönemi olabilir."

"Yeni denge iki hafta sonra belli olur"

"Önemli oyuncularını kaybetmiş takımlar var. Onların performanslarında gerilemeler olabilir. Burada olmalarına rağmen aklı dışarıda olan oyuncular olabilir, onlar dezavantaj yaşayabilirler. Maaşlarını tam alamadığı için geri vites yapmış oyuncular olabilir, onlar problem yaşayabilirler. Dolayısıyla yeni dengeyi, iki hafta sonra öğreniriz. Umuyorum kas, bağ sakatlıkları fazla olmaz..

"Nenad Bjelica hakkında çıkan haberler hakkında şöyle, 1 yıllığına göreve geliyor olsan; 17-18 yaşındaki, '2 yıl içinde olacak, yavaş yavaş oynatalım.' diyeceğin oyuncuyu oynatır mısın? Ben oynatmam. Türkiye'nin kaderi bu zaten."



