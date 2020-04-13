FANATİK yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beIN Sports'da yayınlanan beIN Manşet programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Demirkol'un açıklamaları şöyle;

'Eve dönüş' akımı ortaya çıkabilir

Burada olan yabancı futbolcular için, bu iş bittikten sonra 'Hadi kardeşim maça çıkıyorsunuz.' dendiğinde çıkartmak kolay olmayabilir. Bu insanlar evlerine gitmek isteyebilir, çok doğal olarak. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Önümüzdeki dönemde, bütün dünyadaki futbolcularda bir 'Eve dönüş' akımının ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Büyük ligler dışında.

Rüştü Reçber ve Cenk Renda'ya geçmiş olsun

Rüştü Reçber'in koronavirüsle ilgili açıklamaları üzerine Mehmet Demirkol: "Çok geçmiş olsun. Sigarayı bırakmasına sevindim. Biz de kurtulduk kötü alışkanlığımızdan. Çok çok geçmiş olsun, futbolumuzun en önemli kalecilerinden biriydi. Aramıza döndüğü için mutluyuz. Cenk Renda'ya da çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Geçen gün bir New Yorklu doktoru dinledim. 'Gençlere bir şey olmuyor, ne diyorsunuz?' diye sordular, 'Siz onu geçen hafta defnettiğimiz 27 yaşındaki gence anlatın.' dedi.'

Kulüpler Birliği'nin ligi yönetmesi lazım

Kulüpler Birliği'nin ligi yönetmesi lazım. Yönetirken de, gerçekten futbolun içinde, futbolu yaşamış, daha sonra bunun eğitimini de almış yöneticiler tarafından yönetilmesi lazım. Müteahhitler, inşaatçılar vs. değil, futbolu gerçekten bilen insanlar tarafından.Bu iş bitmeden, seyirci stada gidebilecek kapasiteye gelmeden, futbola yeniden başlamanın manası var mı bilmiyorum.Belki yayın açısından, bahis piyasası açısından bir manası olabilir, onu bilmiyorum. Ancak acele etmeden, bu iş belli oranda geçtikten sonra lige başlamada ben bir sakınca görmüyorum. Bugünün piyasaları, sürekli büyüme arıyor. Sürekli büyüme ararsan, fiyatlarda bir problem olur tabii ki normal olarak. Ürün aynı ürün. Büyüme peşinde koşarken şişme normaldir. Sonucu ayrı bir tartışma konusu. Endişelendiğim tek şey piyasanın santralize olması. 3-4 büyük lig dışında diğer liglerin çökmesi. Pas-şut kalitesi düşer. Takım içindeki uyum azalır. Ancak, bu iş bugün bitse minimum 3-4 haftadan önce liglerin başlaması mümkün değil. Yeniden bir hazırlık süreci olacak. Bu tip durumlar ortaya çıktığında yardım kampanyaları düzenlemek güzel tabii ama önemli olan, böyle bir şey ortaya çıktığında zaten hazır olmak. Sosyal devlet olmanın gereği o biraz. Krizler olmadan önce tedbirleri almakta fayda var. Kolay kolay atlatabileceğimiz bir şey değil ama dünya buna da uyum sağladı.