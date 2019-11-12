Mehmet Demirkol: Kruse sezonun en iyisi olabilir

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin 11 haftalık performansıyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

‘Sol daha iyi kullanılmalı’

Ersun Yanal, ilerleyen haftalarda neleri ya da hangi bölgeleri geliştirmeli?

“Fenerbahçe güçlü ve etkili bir orta sahaya sahip. Vedat Muriç sadece golcü olarak değil, gücü, hareketliliği ve oyun bilgisiyle takıma katkı veriyor. Bunlar dışındaki her pozisyonda ilerleme şart. Özellikle de kanat formasyonunun belli bir standarda oturması gerekiyor. Moses-İsla ve Rodrigues-Hasana Ali ikilileri henüz çok uyumlu birer ortak değil. Yanlış anlaşılmasın, bu oyuncuların yeterlilikleri ile ilgili büyük bir sorun yok. Ancak uyumları konusunda henüz istenen seviyeye ulaşılmış değil. Hasan Ali’nin sakatlık sonrası performansı artıkça Fenerbahçe’nin solunu iyi kullananan bir takım olması muhtemel. Bu, sadece o bölgeyi değil takımın tamamını etkiler.”

‘En büyük avantaj...’

Sarı-Lacivertliler’in en güçlü ve zayıf yönleri neler?

“Fenerbahçe’nin güçlü ve zayıf yönleri tıpkı futbol oyununda savunma ve hücum kavramlarında oluduğu gibi iç içe. Çok iyi bir kalecisi var ama sakarlıklar yapıyor. Çok iyi bir orta sahası var ama yaşlı ve rol dağılımının iyi yapılması gerekiyor. Avrupa olmadığı için rahat bir fikstürü var ama az maç yaptığı için standart oturtmak kolay olmuyor. En büyük avantaj ise geçen seneki cehennem sezonun ardından taraftarın kanaatkar olması. Öte yandan rakipler çok daha sabırsız ve beklentiler yüksek.”

‘Arkadaşlarını iyi anlıyor’

Kruse, milli arada takıma dönecek. Hemen ilk 11’e girebilir mi?

“Kruse ilginç bir oyuncu. Hiçbir maçta maçın oyuncusu seçilmeden sezonun en iyisi seçilebilir! Belli bir standardı var. Her maç aynı seviyeyi görebiliyorsunuz. Muriç’i iyi anlıyor. Emre’yi de... Ancak ekip arkadaşlarının onu aynı seviyede anladığını ve misal, nereye, ne zaman koşu yapacağını bildiklerini söylemek zor. Onu gördüklerinde Alman oyuncunun tutulması zor bir güce dönüşebileceğini düşünüyorum. Ersun Yanal da muhtemelen bunu görüyor. Bunun için çalışıyordur. Kruse takıma döner ama onun harcadığı enerjinin her kalorisinden yararlanmak lazım. Şu ana kadar bayağı bir israf oldu.”

‘Emre, merkez olmamalı’

Fenerbahçe mevcut kadrosu ve oyunu şampiyonluk için yeterli olur mu?

“Bu sene, bu gidişle ligin sonunda bir şampiyonumuz değil, bir birincimiz olacak. Henüz hiçbir ekipten şampiyon performansı görmedik. Peki Fenerbahçe zirveyi kapabilir mi? 5-6 seçenekli bir soru. Bu nasıl olur? Eğer Ersun Yanal, Emre’yi oyunun merkezi, temeli değil süsü/ekstrası olarak kullanabileceği bir oyun oturtabilirse Sarı- Lacivertliler, rakiplerinin önüne geçer. Bunun yolu önce sol kanadın belli bir standarda çıkması sonra da Luiz Gustavo, Ozan, Kruse gibi oyuncuların 2 yönlü oyunda uyumu artırmasından geçiyor. Emre, bu yapının üzerine ekstra katkı için görevlendirildiğinde hem fizik hem mental olarak yıpranmaz. 40 yaşında bir oyuncu için iyi senaryo budur.”

‘4-2-4 denenebilir’

İlk 11 haftada dikkat çeken ve hayal kırıklığı yaratan oyuncular kimler?

“Tabii ki Emre, Gustavo ve Ozan en çok dikkati çeken isimler. Emre bekleneni veriyor. Ozan ise ilk transfer olduğunda ondan bekleneni... Konsantrasyonu çok üst düzeyde ama onu buraya çeken de yanındaki tecrübeli teknik oyuncular tabii. Gustavo’dan ise daha fazlasını bekliyorum. Savunmanın önündeki adam rolünü yapıyor tamam ama iki yönlü oyunda ceza sahası çevresinde de ondan yararlanılmalı. Hayal kırıklığı değil de beklentimi karşılamayan oyuncu ise Moses. Skora katkısının daha yükse olmasını bekliyordum. Son olarak da Mevlüt’ten bahsetmeli. Fenerbahçe, onun Muriç’le birlikte sahada olduğu bir 4-2-4’ü de özellikle iç saha maçlarında oynayabilir. Bu kadar atıl kalmaması lazım.”