FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, gündemini değerlendirdi. Demirkol, Süper Lig'de yeniden gündeme gelen yabancı sayısı konusu ile birlikte Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un dün gece yaptığı açıklamaları değerlendirdi

Sayın Ali Koç'un dün gece yaptığı açıklamalar üzerinde gidersek, "Fenerbahçe'nin, futbol anlamında söylüyorum, sportif anlamda, Fenerbahçe'yle birlikte büyüyecek bir teknik direktör ihtiyacı var. Örnek net, Fatih Terim! Fatih Terim'in Galatasaray'la buluştuğu zamanki Galatasaray mı, şu anki Galatasaray? Beraber büyümediler mi? Galatasaray, hep büyüktü tabii de, bir dünya markası oluşunda Fatih Terim'in net payı vardır"

"Türkiye artık Anelka gibi Appiah gibi oyuncuları getiremez. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünen var mı hala? Beş büyük ligden birinde gol kralı olan oyuncuyu getireceğini düşünen var mı? Beş yıl önce alabildiğin arabayı bugün alabiliyor musun?

"Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı oldu. Sayamayacağı kadar çok stoper bölgesinde ıska yapıldı. Max Kruse konusunda da yani Kruse ilk kez poker oynamadı. Gelmeden önce de poker oynuyordu"







