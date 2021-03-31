Bizim takım, 4 Büyükler'in kalan maçlarını yorumladı, beklediği sıralamayı yazdı.

Soru 1-) ZAFER BÜYÜKAVCI: 4 takımın genel performansını ölçü alarak kalan maçlarını yorumlar mısınız? Ligin kalan kısmında sıralama, size göre nasıl değişebilir?

MEHMET DEMİRKOL

‘Larin, Ghezzal ve Aboubakar çok rahat’

Beşiktaş , rakiplerine göre daha istikrarlı oynuyor. Kontrol oyununda sorunları var. Geçiş oyununda etkili çıkıyorlar, bitiremedikleri akınlarda takım boyu uzun olduğundan dönüşlerde sorun yaşıyorlar. Ancak çok coşkulu bir baskı oyunları var. Larin, Ghezzal, Aboubakar üçlüsü özellikle orta saha kalabalık geldiği için rahat ediyor. Diğer takımlarda bu yok.

Galatasaray bazen etkileyici baskı oyunları, bazen çok iyi savunma oyunları oynuyor ama hangi maçta ne yaşayacakları belli olmuyor. Çünkü rakibin oyun tercihleri onları savurabiliyor. Bunda kadro istikrarı ve orta sahayı tam oturtamamanın rolü büyük.

‘Trabzon öne geçebilir’

Fenerbahçe ’nin oyununu tanımlamak zor. Altay dışında ekstra performans gösteren sadece Pelkas var. Onun da oyun güvenilirliği istenen seviyede değil. Oyuncuların istenen oyunu anlayamadığı, Bulut’un onları ikna edemediği görüldü. Şimdi Emre Belözoğlu neyi değiştirecek, göreceğiz.

Trabzonspor belli bir savunma standardı oturttu. Nwakaeme ve Ekuban’ın taşıdığı takım olmaktan kurtuldular. Öne geçince maç kaybetme derdi de çözüldü. Şimdi kısa vade için fark yaratacak oyuncuların detaylarda gelişmesi kaldı. Eğer Fenerbahçe ve Galatasaray derin bir krize girerse, ummadıkları bir yeri görebilirler.

Fenerbahçe’nin çifte ikili averaj dezavantajıyla şansı düşük. Galatasaray’ın önümüzdeki 3 maçı çok belirleyici. Buradan 9 puanla çıkarsa, Terim sazı eline alabilir. Bunun dışında Beşiktaş’ın zirveye yakın olduğunu söylemek zor değil. Arkadaki 3 takım nasıl dizilse şaşırmam.

FAİK ÇETİNER

‘İçeride-dışarıda kazanıyorlar’

Şampiyonluk hesapları yapmak için istikrarlı sonuçlar almak şart. Şu an sadece Beşiktaş’ı istikrarlı görüyoruz. Zaten aradaki fark da bu yüzden. Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi deviriyor, evinde Rize’ye yeniliyor. Şampiyonluk hesabı yapan takım; deplasmanda Ankaragücü, evinde Sivas ve Rize maçlarında sadece 1 puan alabildi. Bu takımın zirve hesabı şaşmaz mı?

Fenerbahçe için ‘Deplasman Kralı’ diyoruz ama, dışarıdan topladıklarını Kadıköy’de bol keseden dağıtıyor. Bu sezon ezeli rakiplerine karşı maç kazanamadı, ikili averajda geride. Bu da (-1) puan demek.

‘Bir de derbi oynanacak’

Abdullah Avcı’dan sonra Trabzonspor’u zirvenin içinde tutan maç, Beşiktaş deplasmanıydı. O maçı kazanarak morallenen Trabzon, istikrarsız takım olduğunu evinde önce Fenerbahçe sonra Alanya’ya yenilerek gösterdi. Bordo-Mavililer bu sene ligi 3. bitirirse müthiş bir iş yapmış olacak.

Beşiktaş’a gelirsek... Diğer büyüklere göre çok istikrarlı. İçeride ve dışarıda kazanmayı beceriyor. Takipçisi Galatasaray hariç, ikili averajı da iyi. Galatasaray’la da maçı var. Rakiplerine göre bir maçı eksik. 3-5-9 puan farkla rakiplerinin önünde oluşu büyük avantaj.

DENİZ ÇOBAN

‘Hem istikrarlılar, hem Aboubakar var’

Milli ara sonrası 4 haftada 7 lig maçı oynanacak. Bu süreçte saha içinden çok, saha dışı yaşananlar gidişatı etkileyecek. Yabancılar ülkelerine gittiler. Döndüklerinde yaşanan yorgunluk, sakatlık ve tekrar yükselişe geçen Kovid-19 belasıyla ilgili neler yaşayacağız? Bilemiyoruz! Saha içi organizasyonun etkili olduğu ve saha dışı olumsuzlukların yaşanmadığı bir senaryoda öngörüm; şu anki sıralamanın olduğu şekliyle devam edeceği yönünde.

Beşiktaş standardını oluşturdu. Her maçı aynı istikrarla oynuyor. Kısa süreli inişler çıkışlar yaşasa da temelde ne yaptığını bilen ve güven veren bir yanı, beraberinde Aboubakar farkı var!

Galatasaray varlık içinde yokluk çekiyor. Kadrosu bu lig için donanımlı. Başlarında ligin en tecrübeli hocası var ama futbol, hayal kırıklığı. Kalan süreçte belirgin bir ‘Terim faktörü’ takıma doping etkisi yapmazsa, zirveyle arasındaki mesafeyi kapatmaları mümkün değil. Aksine, bir iki olumsuz sonuç, Galatasaray’ı freni boşalan kamyon gibi tepetaklak yapabilir.

‘Belözoğlu değiştirmez’

Aynı senaryo Fenerbahçe için de söz konusu. Şampiyonluk umutlarını Kadıköy’e gömdüler. İç saha performansı, onları şampiyonluktan uzaklaştırdı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolu, kalan maçların hepsini kazanmaktan geçiyor. Üstelik ikili averajları da kaybetmiş durumdalar. Ekstra bir gelişme olmazsa, Fenerbahçe’yi şampiyonluk için şanslı görmüyorum. Erol Bulut/Emre Belözoğlu değişikliğine rağmen, daha önce ne kadar şansı varsa halen o kadar şansı var.

Trabzonspor’un geriden gelip şampiyonluğu yakalaması futbol mucizesi olur. Önünde tek rakip olsa fark kapanabilir ama Trabzon sürekli kazanırken 3 rakibinin de kaybetmesi gerekiyor. Bu çok zor bir ihtimal. Trabzonspor için üç rakibinden birinin üzerine çıkması da önemli bir başarı.

Soru 2-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Takımların kalan maçlarında beklediğiniz sonuçlar nedir?