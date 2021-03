Mehmet Demirkol: Erol Bulut bugün gönderilse itiraz eden çıkmaz

ZAFER BÜYÜKAVCI: Fenerbahçe, ligin dibindeki Gençlerbirliği’ne kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Eleştirilerin hedefinde doğal olarak Erol Bulut var. Gelecek hafta ise rakip, Lider Beşiktaş... Sarı- Lacivertliler; derbi öncesinde radikal bir karar almalı mı? Daha net sorarsak; Erol Bulut ile devam etmeli mi?

"Bulut konsantre değil"

MEHMET DEMİRKOL: Erol Bulut, Fenerbahçe kamuoyu ve yönetimine ‘gönderilme izni’ni verdi. Bu iç saha performansı, sadece skorlarıyla rezalet değil! Erol hoca, ‘forma adaleti’ni sağlayamadı. Yüzde 100 hazır olduğunu her an gösteren İrfan Can Kahveci’nin halen yedek kalması bunun göstergesi. Aynı şekilde Erol Bulut’un ne içeride ne dışarıda; yerinde ve zamanında oyuna ve kadroya müdahaleler yaptığını görebiliyoruz. Bunların istisnası var, ama en iyi oynadığı maçta bile (mesela Konya) bir anda oyunu rakibe veriyor ve buna müdahale etmek için de çok bekliyor. Dolayısıyla Erol Bulut’un ‘tam konsantrasyon’la işini yapabildiğini söyleyemeyiz. Bugün gönderilse, itiraz edecek pek kimse çıkmaz. ‘İstikrar güzeldir’, ama Erol Bulut’un ‘iç saha başarısızlık istikrarı’ da baş ağrıtır.

"Beşiktaş-Yalçın örnek"

SORU 2: Fenerbahçe Yönetimi, hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferler ile dikkat çekti. Kenar yönetimi ne istediyse; gitti, aldı ve getirdi. Alternatifi bol bir kadro kuruldu ancak oynanan futbol, beklenenin çok uzağında. Sana göre bu kadro, şampiyonluğa oynayacak bir kadro mu?

Kadro genel olarak iyi, ama kullanımında sorun var. Sosa, Trabzon maçı dışında, ‘taşınması gereken bir oyuncu’ portresi çizdi. Hem yaşı hem yaşam şekli, O’nun Atiba ya da Gustavo gibi olmasını engelliyor. Mesut transferi ‘riskli’ idi. Analizlerin doğru yapılmadığını, ‘şimdilik’ görebiliyoruz. Sportif Direktör ve ekibi, ‘Mesut analizi’ni doğru yapmalıydı. BÜtün bunlar bir yana... Eldeki kadro, şampiyonluk mücadelesi için kesinlikle yeterli. Sorun, bazı oyuncuların ne durumda olurlarsa olsunlar, ‘forma alıyor’ olmaları. ‘Forma adaletin’ olmadığı zaman, her şey bozuluyor. Erol Bulut’un bu tecrübede bir kadroyu iyi idare ettiğine, önce o tecrübeli oyuncuların inanması ve ikna olması lazım. Eğer bu olursa, işler çok kolaylaşıyor. Tıpkı Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ın tecrübelileri arasındaki duygu, düşünce ve plan alışverişi gibi... Fenerbahçe’de burada çok ciddi bir kopukluk var. Erol Bulut belki kendisini hatırlayıp bunları düzeltebilir. Ancak şu an için o kadar çok ıska attı ki, ‘Büyük takım beklemez’ prensibi devreye girebilir.

"Kendi fikirlerini uygulamalı"

SORU 3: Fenerbahçe nasıl düzelir?

Eğer Erol Bulut ile devam edilecekse buradaki tek şart, hocanın kendine gelmesi ve yüzde 100 kendi fikirlerini uygulamasıdır. Mesela Caner Erkin’i dışarıda bıraktığı gibi, dışarıda kalacak diğer oyuncuları da belirlemesi gerekir. Oyun ile yapılması gereken ise şu: 1- ‘İrfan Can Kahveci-Pelkas ikilisi’ni ceza sahası penceresinin içinde tutacak... 2- Samatta’yı kendine getirecek... 3- İki savunma bekini sürekli hücumun parçası yapacak bir ‘ön alan baskı oyunu’ şart... Ancak bu çatıyı kurduktan sonra; başka kimleri oynatacağınızı planlarsınız. Fenerbahçe, Alanya maçında oynadığına benzer bir oyunla, belki Beşiktaş’tan da üç puanı alabilir. Ama bu değişiklikler olmazsa, yine ligin dibindeki ekiplere puan kaybedip, zirveden uzak kalabilir.

"FETÖ varsa sahaya çıkılmaz"

SORU 4: Yöneticilerin, Gençlerbirliği maçı sonrasında VAR Odası’ndaki operatörlerden bahsederek FETÖ ile ilişkilendirmesi konusundaki fikrin nedir?

Eğer ‘hain terör örgütü’nün VAR’ı yönettiğine eminsek; buna sadece ‘isyan’ edilmez. Burada yapılması gereken iki ihtimal vardır. Birincisi... Sadece VAR’ı, MHK’yi değil; buna izin veren Futbol Federasyonu’nu da baştan aşağıya indirirsiniz. Taş taş üzerinde bırakmazsınız. İkincisi... Ya da lige çıkmazsınız. Yapılan suçlamanın ciddiyetini düşürmemek için ‘biz, yine de maçlarımıza çıkıyoruz’ denemez. Burada darbe girişiminde bulunmuş bir terör örgütünden bahsediyoruz. Onların varoldukları bir yerde kalınmaz...