Bizim Takım, Mustafa Cengiz'in yaptığı olay açıklamaları mercek altına aldı.

Soru 1-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Mustafa Cengiz, ‘haysiyet’ ve ‘şeref’ vurgusu yaparak futbolcuları hedef alırken, Fatih Terim’den hiç söz etmedi. Başkan’ın verdiği mesajlar direkt veya dolaylı şekilde Fatih Terim’i de hedef almış olabilir mi?

MEHMET DEMİRKOL

‘En az güvenilenseniz bunun tutması çok zor’

Dünkü yazımda da bunu konu ettim. Özetlemek gerekirse, Başkan iki sebeple bu açıklamaları yapmış olabilir: Terim’in de lehine olmak üzere bir şok etkisi yaratmak için, ya da bir taraftar tahammülsüzlüğüyle isyan için...

Seçilmeyeceğini bildiği için bütün riskleri göze almış olmalı. Ancak tabii bu tip şoklama işlerinin yeni jenerasyonlarda ne kadar işe yarayacağı büyük bir soru işareti. Aidiyet hissi güçlü olmayan bir grup için bu tip hamlelerin kırıcı sonuçlar doğurması daha muhtemeldir.

İkinci ihtimal de bu açıklamalar artık üstünü kapatamayacağınız tam bir kopuşu anlatır. Terim’le ve futbolcularla aynı hedefe yürüyemiyor oluşunun verdiği bir isyan olabilir. Ancak bundan fayda sağlamak da hiç kolay değil.

Eğer gruptaki en güçlü figüre tüm idareyi bırakıyorsanız. Daha da önemlisi taraftar nezdindeki meşruiyetinizi Terim’in varlığı üzerinden tanımlıyorsanız, sonuçlarına katlanmanız gerekir. Başkanlık makamı sürekli tüm sorumluluğu başkasına yıkma yeri değil. MHK, Terim, oyuncular vs. bitmiyor. Hele de tüm unsurlar arasında belki de en az güvenilenseniz, bunun tutması zor.

Başkan için sessiz kalmanın mümkün olmadığı bir durum olduğunu kabul etmekle beraber; çok geç kalınmış, içeriği ve faydası oldukça tartışmalı bir açıklama olduğunu da söylemeli.

FAİK ÇETİNER

‘Şampiyonluk ihtimaliniz varken, bu yapılır mı!’

Galatasaray Başkanı’nın açıklamaları yenilir yutulur cinsten değil. Bence bu ağır açıklamalardan sonra futbol takımı bu sezonu kapatmış oldu.

Başkan Mustafa Cengiz futbolcuları suçluyor. Peki o takımın patronu kim? Fatih Terim değil mi?

Bu açıklamalar, isim vermese de adres olarak Fatih hocaya da gidiyor.

Başkan’ın sağlık problemleri var. Bence sinirleri çok bozuk. Yoksa bir kulüp başkanı, takım halâ şampiyonluk hesapları yaparken, çıkıp futbolcularını hem de çok ağır bir şekilde yerden yere vurur mu?

Önce kafayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a taktı, şimdi de kendi futbol takımına.

Anladığım kadarıyla başkanlığı bırakma noktasına geliyor.

CEM DİZDAR

'Profesyonel futbolcuları, profesyonellikle suçluyor'

Baştan ayağa çelişkilerle dolu o açıklamaların kimi hedef aldığını belirlemek zor. Bence üzerine enikonu düşünülmemiş, ancak ülkede geçer akçe sayılan köhne klişelerle dolu bir sunumdu Sayın Cengiz’in anlattıkları. VAR’dan ve hakem organizasyonundan da şikayet vardı, boşvermişlik içinde olduğu varsayılan futbolculardan da. Şimdi... Eğer ortada bir başarısızlık var deniyorsa, bunun ağırlık merkezinde VAR mı var yoksa futbolcular mı, anlamak mümkün değil! Futbolcular sahada kendi başlarına göre davranamayacakları için, onları antrene eden, sahada konumlayan Fatih Terim’in de payına birşeyler düşüyor olmalı elbette ama bunu o sunumdan anlayamıyoruz. Bize kalan da, ‘sanma’ ile yetinmek oluyor!.. Örneğin, milyonlarca Euro verilip takıma katılan profesyonel futbolcular için, "Profesyonelce bakıyorlar" da diyor Sayın Cengiz! Tuhaf değil mi?

DENİZ ÇOBAN

‘Cengiz-Terim arasındaki soğuk savaşın ispatıdır’

Fatih hoca ile Sayın Mustafa Cengiz’in aralarında mesafe olduğu ve bir soğuk savaş yürüttükleri konusunda artık şüpheye yer yok sanırım.

Yapılan açıklamalardaki dil, çok sert. Sayın Cengiz’in konuşmasında; ‘haysiyet’, ‘şeref’, ‘militan’ gibi ağır ifadeler, cümlelerin en başında yer aldı.

Cengiz’in hedefinde TFF, MHK, rakip takımlarla gerginlikler varken; takımına dümen kırdı. Futbolcuları hedef aldı. Eleştirdiği futbolcu grubunun başında da Fatih hoca var. Dolayısıyla futbolcular üzerinden teknik heyete çok net bir mesaj var. Belhanda’nın gönderilmesi olayında da Ankaragücü maçını hatırlatarak, "Ankara’da da mı zemin kötüydü!" diyerek yine aynı şekilde teknik heyete bir gönderme yapılmıştı. Bu açıklamalarıyla da bence, "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!" mantığıyla hareket etti!

Soru 2-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Mayıs’ta başkanlık seçimi var. Şimdiden 5 aday çıkmış durumda. 2+3 yıllık sözleşme opsiyonu sezon sonunda bitecek olan Terim’le devam edilme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Şu ana kadar hiçbir aday Terim hakkında bir açıklama yapmadı. Mevcut yönetim de opsiyonu masaya yatırmadı.

MEHMET DEMİRKOL

‘Nagelsmann’ı açıklamadan Terim’i gönderemezsiniz!’

Şu anda kongrede durum farklı olabilir ama Galatasaray kamuoyunun açık ara en güçlü aktörü Terim. Tarihin en güçlü yönetimi de gelse Terim’le çalışmayacağını açıklaması çok zor. Bunu söyleyerek seçilebilirsiniz ama hemen, Klopp olmasa da Nagelsmann’ı açıklamadan orada rahat etmeniz kolay olmaz. Dolayısıyla konu, hangi yönetim gelirse gelsin kolay çözülebilir değil. Şu sebeple: Ünal Aysal dönemi de dahil olmak üzere Terim’i tam anlamıyla memnun eden bir kadro kurulamadı. Buradaki sorunu iyi analiz etmek lazım. Genel kanı, bunun yönetimlerin beceriksizliği olduğu. Terim sürekli Avrupa ile aradaki farkın açıldığını söylüyor.

Dolayısıyla yapılacak analizlerle verilmesi gereken bir karar var:

1- Terim haklı mı?

2- Yoksa bu Terim’in peşinen yenilgiyi kabul etmesi anlamına mı geliyor? Yani metotları artık yetersiz mi kalıyor?

Bu kararı vermek değil, bu analizi yapmaya girişmek bile büyük cesaret ister.

FAiK ÇETiNER

‘Adaylar, Terim’i istemiyor. Ama tepkiden çekiniyorlar’

Galatasaray’da geçmişte yöneticilik yapmış bir çok dostum var. Onlarla da kongreyi konuştum. Genel kanı, "Pandemi sebebiyle bu kongre yapılmaz, zaten kongre salonu hiç müsait değil. Kongre Eylül ayına sarkar ve Mustafa Cengiz aday olmaz..." Galatasaray’ın ağır topları böyle düşünüyor. Başkan adayları arasında bana göre şu anda öne çıkan bir isim yok. Adayların listeleri çok önemli.

Bu arada adayların tamamının Fatih Terim’le yola devam etmeyeceğini, ancak taraftar tepkisinden çekindiklerini de biliyorum.

Ben Fatih Terim’in sezon sonunda Galatasaray’ı bırakacağını düşünüyorum.

Bir süpriz gelişme olursa belki devam eder. O süpriz de Mustafa Cengiz aday olmazsa, Abdürrahim Albayrak’ın başkan adaylığını açıklaması olur.

CEM DiZDAR

‘Bence yeni yönetimin ilk seçeneği: Terim’le devam’

Başkan adaylarının Fatih Terim konusunda açıklama yapmamasını anlayabiliyorum. Çünkü kulüp için ‘kült’ niteliğindeki birini ‘ana konu’ ederek yönetmeye çalıştıkları sürece zarar vermek istemezler.

Bence tüm adaylar bu konuda şimdilik ‘bekle ve gör’ pozisyonunda... Kim seçilirse seçilsin, "Yola Fatih Terim ile devam" ilk seçenektir diye düşünüyorum.

Lakin adayların işlerin yolunda gitmemesi durumunda ceplerinde bir iki aday ismi olduğunu düşünmek de zor olmasa gerek!

DENiZ ÇOBAN

‘Terim isterse bırakır..İstemezse de kalır...

Fatih hocanın geleceği ile ilgili bugünden ahkâm kesmek kolay değil. 6 maçta alınan tek galibiyet ve 5 puan, şu anda Terim’in elini zayıflatmış görünüyor. Ne olursa olsun Fatih hocanın takınacağı tutum ve devam/tamam konusunda alacağı karar dengelerde etkili olacaktır. O devam etmek arzusunda olursa, onunla yolları ayırmak çok kolay değil. Hoca bırakmayı kafaya koyduysa, kim olsa engel olamayacaktır. Kolay değil onca yıllık bir geçmişi ve elde edilen bir doğal liderliği söz konusu. Başkan adayları da bu gerçeklerin farkında olduğu için bu duruma uygun hareket ediyorlar ve şimdiden böyle bir çıkış yaptıklarında bunun aleyhlerine döneceğinden çekiniyorlar.

Kısacası hoca isterse bırakır, istemezse ona hayır demek de çok kolay olmaz!