Mehmet Demirkol: Covid-19 nedeniyle oynamayacak isimler açıklanmalı

Yazarımız Mehmet Demirkol, Socrates'in Youtube kanalında yer aldığı programda kulüplerin covid-19 nedeniyle görev yapamayacak oyuncular hakkında daha şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Demirkol, "Kayserispor karşısında Belhanda ile Okan Koçuk'un neden sahada olmadığını bilmiyoruz mesela. Peki bizim bu oyuncuların oynamayacağını bilmemize rağmen genel kamuoyunun bilmemesi normal bir şey mi? Ben Cumartesi günü bahis oynayacağım, kupon yapacağım diyelim. Bakıyorum maça çok garanti maç, 'Belhanda tek başına alır' maçı diyorum ama meğer Belhanda oynayamıyormuş"

"Şans oyunları tarafından düşünürsek bunun açıklanması gerekmiyor mu? Bunun üzerinden bir ekonomi dönüyor. Adam kupon yapmış ya da Spor Toto oynamış son maçı. Bir bakıyor kaleci yok, takımın 10 numarası yok...Bunların açıklanması lazım" ifadelerini kullandı