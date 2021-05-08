Bizim Takım, derbi öncesi iki devin kadrolarını analiz etti.

SORU- ZAFER BÜYÜKAVCI: Galatasaray ve Beşiktaş kadrolarını, mevki mevki (kale-savunma-orta saha-hücum) yorumlayarak karşılaştırabilir misiniz?

MEHMET DEMİRKOL

'Kim şampiyon olursa olsun, sezonun yıldızı Beşiktaş'ta'

Muslera'yı burada anlatmak saçma. Galatasaray'ın temeli o. Yenmeyecek golleri yemeyen, imkânsızları da çıkaran bir oyuncu. Hata riski düşük.

Ersin son 1.5 yılın en çok gelişme kaydeden oyuncularından. Bunu, belirsizliklerle dolu bir kadro ve zamanda yapabilmiş olması, sinirlerinin de altyapısının da sağlam olduğunu gösteriyor. Ligin en iyi kalecisi değil belki ama ayakları en sağlam basanlardan. Yenmeyecek golü bir istisna dışında yemedi. Galatasaray iki adım önde.

'Vida ve Welinton savaşçı, Souza'nın desteği büyük'

Galatasaray savunmasının kanat oyuncuları güvenilir değil. Performansları gün gün değişiyor. Son haftalarda sabırla pas yapan ama tempo yapmayan oyunda hatalar azaldı. Ancak bu sebeple de akınlarda çizgiye inme konusu askıya alındı. Stoperler çok eleştiriliyor ama sorun onlardan çok, önlerinde ve yanlarında güvenilir bir kadro sürekliliği sağlanamamış olması.

Beşiktaş savunmasının hücuma verdiği destek değerli. Vida ve Welinton takım önde basarken savaşçı ve başarılı. Bunda Souza'nın da katkısı büyük. Öte yandan kontrol oyununa geçildiğinde derin savunmada kalite düşüktü. Ta ki son maçlara kadar. Burada da ilerleme var.

Beşiktaş bir adım önde.

'Ghezzal, Aboubakar ve Larin ligin oyuncusu adaylarım'

Beşiktaş orta sahası 10. haftadan itibaren Atiba-Souza ikilisini sahaya sürebildiği hemen bütün maçlarda belli bir standart ortaya koydu. Dokundukları her oyuncunun değerini yükseltiyorlar. Oyunun temposunu artırmada ve geçişte olduğu kadar topu yeniden kazanıp akın sürekliliği sağlamakta da değerli işler yaptılar.

Galatasaray ise tartışmasız bir ikili ya da üçlü oturtamadı. Geçtiğimiz haftalarda Taylan, Gedson ve Emre Akbaba, sabırlı düşük tempo oyununda bir baz oluşturdu. Tabii öndeki oyuncuların hareketliliği sayesinde. Ancak bunu Mohamed, Falcao ve Onyekuru'yu kulübeye çekmek pahasına yapabildiler. Beşiktaş'ın temposuna nasıl cevap verebilecekler? Soru bu?

Beşiktaş iki adım önde.

Ghezzal kupaya ulaşırsa muhtemelen ligin oyuncusu olacak. Galatasaray şampiyon olursa ligin oyuncusu Galatasaray'dan çıkmayabilir. Fark bu. Üstelik başta farkı yaratan Abou da listede. Ve Larin de 3 maçı bu tempoda geçerse aday olabilir. Sergen Yalçın herkesin yokluğuna, 10. haftadan itibaren çare buldu. Terim ise planı son haftalarda oturttu. Maça, sezon başında ve devre arasında düşünülenin dışında bir hücum ekibiyle çıkılacak.

Beşiktaş bir adım önde.

CEM DİZDAR

'Beşiktaş özellikle beklerde rakibe büyük fark yaratıyor'

Ülkemizde gereğinden fazla önemsenen (!) tribün avantajının ortadan kalktığı da düşünüldüğünde, kaleci hariç hemen her mevkide Beşiktaş'ın bir dirhem önde olduğu bir karşılaşma olacak kanaatindeyim.

Her ne kadar oyun kurma sorunları olsa bile savunmada daha uyumlu stoperler (Vida-Welinton) Beşiktaş'ta görünüyor.

Ancak savunmadaki büyük fark, beklerde. Rosier ile N'Sakala mevki rakipleri Şener Özbayraklı (Yedlin) ve Ömer Bayram (Saracchi)'dan daha formdalar.

Orta saha eşleşmelerindeki Josef De Souza/Atiba ikilisi de karşı taraftaki Taylan/Gedson'a göre hem tecrübeli hem de istikrarlı.

'Sergen Yalçın her eksiği içeriden tolere edebiliyor'

Bu bölgede Galatasaray lehine en önde görünen oyuncu, son haftaların bitiricisi Emre Akbaba.. Babel de yardımcı orta saha gücü durumunda. Keza Kerem Aktürkoğlu etkili ama tıpkı Ljajic gibi dalgalı performans görüntüsü veriyor.

Beşiktaş'ta ise Ghezzal ile N'Koudou son haftalara doğru takımın yükünü çeken isimlerdi. Derbide N'Koudou'nun yokluğu elbette önemli. Ancak Beşiktaş kadrosu, mevcutların yokluklarını bu denli tolere edebildiği için en yukarıda zaten...

Larin ile Halil karşılaştırılacak olursa, performans ve skor ibresi yine Beşiktaş'ta.

Yani Ersin/Muslera eşleşmesi dışında Beşiktaş önde... Ancak futbol , hele ki bu tür maçlarda sonuç açısından kesin öngörülere prim vermez. Sonucu o maçta rakibe problem yaratıp, yaratılan problemlere çözüm üretenler alır...

FAİK ÇETİNER

'Muslera bir adım önde ama defansta da açık ara Kartal'

Kalecilere bakarsak Galatasaray, Muslera ile bir adım önde diyebiliriz. Ancak o da son haftalarda eski formunda değil.

Ersin genç ve tecrübesiz ama, yüreği ile oynuyor. Muslera'yı öne çıkaran tecrübesi.

Lig bitecek ama, Galatasaray'ın geri dörtlüsü oturmuş değil. Stoperleri Marcao ve Donk canlı bomba. Her an kart görmeye hazırlar. Sağ bek ve sol bek kim oynarsa tam randıman vermiyor.

Beşiktaş'ın defansını ezbere sayıyorsun: Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala... Aksamıyorlar, takıma güven veriyorlar.

Orta sahalarda da Beşiktaş üstün. Souza ve Atiba kolay hata yapmıyorlar, defansif yönleri kuvvetli. Ljajic kendini buldu.

'Galatasaray'ın tek umudu, Babel ve iki Emre olacak'

Galatasaray orta alanında kim oynar, bilinmez. Taylan ve Babel mutlaka olacak. Bu ikili takımın yükünü fazlasıyla çekecek. Emre'ler oynar mı? Oynarsa fark yaratabilirler. Takımı hücuma sürükleyecek isimler ise Babel ile Emre'ler (Akbaba ve Kılınç) olur.

Galatasaray'ın 2 santrforu var, randımanları yok. Bir parlıyorlar bir sönüyorlar. Genç Halil böylesine önemli bir maçta takıma nasıl katkı yapar, bilinmez.

'Aboubakar olmayınca Beşiktaş sıkıntı çeker' diyenler yanıldı. Çünkü N'Koudou müthiş işler yaptı. Larin de öyle. Ljajic düzeldi, Ghezzal takımı uçuruyor.

Görüldüğü gibi iki tarafın 11'lerine baktığımızda Beşiktaş önde gözüküyor.