Bizim Takım'a sorduk: "Kim şampiyon olur?" İşte yanıtları...

SORU- ZAFER BÜYÜKAVCI: Sorumuz kısa ve net: Kim şampiyon olur? Neden?

MEHMET DEMİRKOL

‘Üst üste üç maçta kazanamayıp şampiyonluğu vermek yıkım olur’

Bir hafta önce şampiyonluk şansı yüzde 10’un altında olan Galatasaray , şu anda Beşiktaş ’la durumu eşitledi. Fenerbahçe ’yi geçti, ikili averajı düzeltti ve son maça evinde çıkacak. Bununla da kalmıyor. Beşiktaş zar zor bir 11 çıkarırken, Galatasaray aynı kalibrede iki 11 çıkaracak kadro derinliğine sahip..

Sezonun oyuncusu Kartal’dan

Tabi şu gerçeği de unutmamak lazım; Eğer Beşiktaş şampiyon olursa, Rosier’den Larin’e sezonun karmasına girecek 4-5 oyuncu rahat çıkar. Sezonun en iyisi de Ghezzal, Souza ya da Atiba desem, ‘hadi canım sen de’ diyecek kimse çıkmaz. Ama Galatasaray’dan değil sezonun en iyi oyuncusu, 11’e girecek iki oyuncu bulmak dahi zor olur. Donk, belki Marcao... Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Bir mucize gerçekleşip Fenerbahçe ipi göğüslerse, sezonun 11’inde yeri Max Gradel kadar garanti bir oyuncu çıkmaz. Yani çok ilginç bir denge var.

Beşiktaş’ın umudu 5 gol...

An itibariyle moral durumlara da bakarsak; Galatasaray ve Beşiktaş’ın yüzde 49’arlık bir şansı olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş, İzmir’de kazanırsa muhtemelen şampiyon olur. Çünkü Galatasaray’ın oyun gücü göz önüne alındığında, Malatya karşısında 4 farklı bir galibiyet hiç kolay değil. Sezon boyunca 4 gol yemediler. Ancak 2 maçtır yaşadıkları bu panik havasıyla galibiyet, Beşiktaş için çok kolay olmayabilir. Avantajları; Göztepe’nin Gençlerbirliği karşısında 2-0 öne geçtikten sonra 5 gol yemesinin, Beşiktaşlı oyuncular üzerinde yaratacağı umut...

Karagümrük gibi değiller

Evet; Göztepe, hocası (Ünal Karaman) ve oyuncularıyla, tıpkı Karagümrük gibi hedefsizlikten kolay teslim olacak takımlardan değil. Ama 2-0’dan 5-3 de Karagümrük konsantrasyonunda olmadıklarını gösterebilir. Ayrıca bazen, tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi orta sahayı tamamen terk etmek gibi oyun planları seçiyorlar ve bu kararlar onları kötü etkileyebiliyor. Öte yandan genel olarak zorlayıcı bir geçiş oyunu oynuyorlar.

Bu çerçevede maçın ve ligin kaderini Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal’ın oyunları ve liderlik seviyeleri belirleyecek diyebiliriz. 3 maç üst üste kayıpla şampiyonluk kaybetmek, eşi benzeri olmayan bir yıkım olur.

DENİZ ÇOBAN

‘Akbaba’nın penaltısı Aslan’ı, Arda’nın golü Kartal’ı yıkabilir’

“Kim şampiyon olur?” sorusunun cevabı görünürde çok basit. Göztepe’yi 1-0 yenecek olan Beşiktaş’ı şampiyonluktan etmek için Galatasaray’ın 4-0 kazanması gerekiyor. Rakibi Malatyaspor. 39 maç oynamış Malatyaspor’un bu sezon 4 gol yediği maç yok. Bu ligi yaşamamış olsam ve sadece son haftayı görsem, “Tamam, artık Beşiktaş şampiyon oldu!” diyebilirdim. Ama durum farklı.

Dövünmeler sürebilir...

Geride kalan uzun serüvende öyle maçlar oynandı, öyle sonuçlar alındı ki; Beşiktaş’ı peşinen şampiyon ilan etmenin çok doğru olmadığını görüyorum. Kim ihtimal verirdi, Beşiktaş’ın 2-0 öne geçtiği Ankaragücü maçını 2-2 bitireceğini? Kim bilebilirdi haftalarca galibiyeti olmayan Gençlerbirliği’nin Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yeneceğini? Galatasaray’ın Konya’dan, Rize’den, Hatay’dan üçer/dörder gol yiyeceği kimin aklına gelirdi? Her takımın pişmanlık yaşadığı öyle puan kayıpları var ki, bugün o puanlar için dövünüyorlar. O dövünmelerin bir tanesinin de bu hafta yaşanmayacağının garantisi yok!

Kırılma anları çok...

Ligde öyle kırılma anları var ki! Bir değil, iki değil, üç değil... Mesela Emre Akbaba’nın kaçırdığı penaltı, belki de Galatasaray’ı şampiyonluktan etmiş olabilir. Beşiktaş’ın Galatasaray’a kaybettiği maçta 1 gol fazla yiyerek ikili averaj üstünlüğünü kaybetmesi de Beşiktaş’ı şampiyonluktan edecek olabilir. Fenerbahçe’nin, şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğini düşünüyorum ve fazla şans veremiyorum.

Her şampiyonluğun bir hikâyesi var. Bu yıl yaşanan hikâye, belli ki en etkileyicisi olacak ve yıllarca anlatılacak.

Bir gol, bir kırmızı!

Aynı anda oynanmaya başlayacak maçların kaderini bir erken gol, bir stattan diğer stada giden gol haberi, belki hatalı bir hakem kararı, belki de beklenmeyen bir sakatlık ya da zamansız çıkan bir kırmızı değiştirecek. Tek bir 90 dakika var ve futbolun bizi nereye götüreceğini kestirmemiz mümkün görünmüyor.

Galatasaraylılar’ın tribünde Denizli-Fenerbahçe maçının son anlarını izlemelerini, Bursalı oyuncuların saha ortasında Fenerbahçe-Trabzon maçının sonucunu beklemelerini gözümün önüne getiriyorum. Bu hafta sonu maçlarının da böyle görüntülere sahne olabileceğini düşünüyorum ve heyecanla bekliyorum.

CEM DİZDAR

‘Yalçın bisikletini öne atarak yarışı foto finişle kazanır...’

Bu ‘kehanet peşine düşen sorular’ en sevmediğim türlerdir! Çünkü ben kahin değilim... Yine de madem soruldu, ihtimalleri kullanarak bir tahminde bulunayım...

Soru, “Kim şampiyon olur” ise cevabım kısaca; Beşiktaş...

Neden? Çünkü hâlâ önde ve gollü kazanabileceği bir maça çıkacak.

Son ihtimal bükücü!

Neden gollü kazanabilir? Çünkü rakibi Göztepe, son maçında 5 golle yenilmiş bir takım. Ayrıca Beşiktaş zorlu geçeceği düşünülen Hatay maçında 7 gol atmış... Peki önümüzdeki maçın da benzeri bir skorla tamamlanma ihtimali ne kadar? Bu soruda da ‘belirsizlik ihtimali’ başlıyor. Bu belirsizliği yaratan da ‘son ihtimal bükücü’ Beşiktaş!..

Ankaragücü maçıyla başlayan ‘tahmin bozuculuğu’ pekala bu maçta da sürebilir ve şampiyonluğu averaj değil puan farkıyla da kaybedebilir! Bu da bir ihtimal... Ama güçlü ihtimal gibi görünmüyor.

Rüzgar koridorunda...

Gençleştirilmiş kadrolarla sahaya çıkacağı varsayılan ‘hedefsiz Göztepe’nin oyunu ciddi bir puan maçı olarak algılayamayacağı tahmin edilebilir ki; bu da Beşiktaş’ın gollü kazanma olasılığını yükseltiyor.

İlginç bir sezon yaşadığımız aşikâr... Uzun yıllardır ‘Üç İstanbullu’nun aynı anda şampiyonluk kovaladığına şahit olmamıştık.

‘At yarışı’ ya da ‘yol bisikleti yarışları’nı takip edenler bilir; ‘sprinterler’ finişe gelmeden birbirlerinin arkasına saklanarak, rüzgâr koridorundan faydalanmaya çalışır. Galatasaray da bu sezon bunu yaptı. Kendi yapacaklarından çok, rakiplerinin yapamayacakları haftalar üzerinden ilerledi ve finale, ‘moral avantaj’la geldi.

Beşiktaş bu hale getirdi

Beşiktaş’ın gerek Ankaragücü maçı gerekse birer puan alsa yeterli olacağı Galatasaray ve Karagümrük maçlarındaki kadro darlığına da bağlı ilk 11 tercihleri; şampiyonluğu Galatasaray’ın kapısına getirdi.

Yine de ben, Sergen Yalçın’ın finiş çizgisinde bisikletini öne atarak, yarışı ‘foto finiş’le kazanacağını tahmin ediyorum.