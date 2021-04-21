Bizim Takım'a sorduk: Fenerbahçe, gelecek yıl da Belözoğlu ile devam etmeli mi? İşte yanıtlar..

SORU - 1 ZAFER BÜYÜKAVCI: Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile birlikte maç başına topla oynama ve şut (17) denemesinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ayrıca 3. bölgede en fazla top kazanan takımlardan biri oldu. Kısa sürede bu rakamların yakalanması, gelecekte oynanacak oyunla ilgili nasıl bir fikir verebilir?

MEHMET DEMİRKOL

'Kadro ve Belözoğlu birlikte gelişecek'

Teknik direktörlük kariyerine hem de sürpriz bir şekilde yeni başlamış bir isim. Daha bir yıl önce futbol oynuyordu. Lisansı tam değil. İstikrarlı futbol yönetimi olmayan yeni bir kadro. Alışılmış bir oyun da yok. Bu tip bir ortamda teknik direktör değerlendirmesi bir sene geçmeden yapılamaz. (Örnek: Sergen Yalçın) Dolayısıyla şu anda edilecek tüm laflar manasızdı. Bundan sonrasını da bu çerçevede okuyabilirsiniz.

Belözoğlu herkesin peşinde olduğu oyunu istiyor. Bulut da, Cocu da bunu istedi. Belözoğlu bunu yapabileceği bir metot bulduysa ne alâ. Arayışları görünür bir şekilde sergileniyor. Bundan sonrası oyuncuların, oyuna ikna olma sürecine bakar. Hoca'nın bilgisine, adaletine, soğukkanlılığına, kriz yönetimi becerisine, yani plana ikna olmak. Hepsi bu aslında. 4 maçta çıkan sonuçlar, oyunlardan gereğinden fazla sonuç çıkarmamak gerekir. Çünkü burada yapılmaya çalışılan bir takıma oyun oynatmaktan fazlası.

2003'te Daum'a Fenerbahçe'nin kampta spesifik bir kaç şeyi neden çalışmadığını sormuştum. Cevabı, "Daha temel futbol bilgisi çalışıyoruz. Onlara çok vakit var" olmuştu. Fenerbahçe şu anda bunun daha da gerisinde dağınık bir ekip. Oyun dalgalanacaktır. Belözoğlu'nda da Daum'daki tecrübe henüz yok. Kadro ve hocanın birlikte gelişmelerini bekleyeceksiniz, başka çare yok.

CEM DİZDAR

'Fenerbahçe açısından sinyaller olumlu...'

Bu istatistikler, bana fikir vermez. Sonuçta istatistikleri karşılaştırabilmek için verilerin denk ya da yaklaşık olması gerekir. Yarışmaya aday olduğumuz Avrupa futbolu, dürbünle dahi izleyemeyeceğimiz kadar bizden uzakta. Ülkemiz futbol iklimi, 'topu vererek oynama' türünden tuhaf yaklaşımlarla oyalanıyordu epeydir. Ne var ki, kazanılan maçlardan sonra birden 'topla oynama' baştacı edilebiliyor. Fenerbahçe son maçların son 25 dakikalarını oyun olarak kaybetti ama maçı kazandı. Durum, genel olarak olumlu görünüyor. Ancak olumluluğun sürdürülebilmesi, kayıp anların kısaltılıp, kazanımların artırılmasına bağlı. Ligin ikinci sırasındaki Fenerbahçe için sinyaller şimdilik olumlu...

FAİK ÇETİNER

'Topa daha çok sahip, oyun da daha önde...'

Gerçekçi olalım. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile topa daha çok sahip olan ve oyunu ön bölgede oynayan bir takım oldu, kabul. Ancak hatırlatalım: Kimlerle oynadı? Ligin en kötü performansını ortaya koyan Denizli, eksik yakaladığı Malatya (yenemedi), son hafta oyunun 80 dakikasını kendi alanında kabul eden Antep ve küme düşme hattındaki Başakşehir.

Onun için Fenerbahçe'nin gerçek görüntüsünü, performansını ileride göreceğiz diyorum.

Gelecekte de 'beşi bir yerde' (Sosa, İrfan, Ozan, Mert, Pelkas) oynayacak mı? Yüzde 75 topa sahip olup, isabetli pas yüzdesi 90 olacak mı?

İstikrar yakalanırsa, bu takımın 6'da 6 yapması süpriz olmaz. Merak ettiğim; Belözoğlu, Mesut döndüğünde ve Gustavo'ya nasıl yer açacak?

DENİZ ÇOBAN

'Orta ve hücum tamam, geride sorun sürüyor'

Emre hocayla 4 maç oynandı, 10 puan alındı. Denizli maçında çok fark görmedik, ama Malatya, Antep ve Başakşehir karşısında taktiksel değişimi gözlemledik. Erol hocanın bıraktığı haftaya kadar tarif edilecek bir oyun ve oturmuş bir 11 yoktu. Emre hocayla birlikte bir ilerleme var. Bunun kalıcı bir değişim olup olmadığını, kalan haftalarda göreceğiz. Emre hocayla çıktıkları maçlarda, Fenerbahçe topu daha çok tutup, daha iyi hücum ediyor ama halâ çok pozisyon veriyor. Pozisyon vermeye devam ettikleri sürece, galibiyet şansları zorlaşır. Demem o ki: Orta saha ve hücumda bir değişim varsa bile, savunma sorunlarını da düzeltmiş bir takımı sahada görürsek, o zaman Emre hocayla ilgili olumlu yönde fikrimiz oluşabilir.

SORU - 2 ZAFER BÜYÜKAVCI: Fenerbahçe'nin yola Emre Belözoğlu ile devam edeceği söyleniyor. Sizce bu tercih, doğru olur mu?

MEHMET DEMİRKOL

'Savrulmaktan vazgeçilmeli'

Emre Belözoğlu kararı, onun 'ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri' olma hayali de göze alındığında, 3 günlük geçici bir karar olmamalı. Dolayısıyla her şartta devam etmek gerekir. Öte yandan Beşiktaş dışındaki rakiplerin sallantılı durumları göz önüne alındığında, Şampiyonlar Ligi kontenjanı çok mümkün duruyor. Her şartta Belözoğlu ile devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Artık sağa sola savrulmaktan vazgeçmek lazım.

FAİK ÇETİNER

'En azından 2. olurlar...'

Erol Bulut başarılı olsaydı, Emre Belözoğlu bu göreve soyunmayacaktı. Futbolda dün yoktur. Futbolsever önce skor tabelasına sonra da puan cetveline bakar. Belözoğlu'nun geleceği de alınacak sonuçlara ve dereceye bağlı. Şöyle bir şansı var; Galatasaray'ın durumu çok karışık. Bu, Belözoğlu için büyük avantaj. En azından ikincilik şansı çok fazla. Üstelik Beşiktaş'ı da ciddi şekilde rahatsız etmeye başladılar. Kısacası, ligi en azından ligi 2. bitirirse yoluna devam eder. Ama şartlar ne olursa olsun, yeniden Sportif Direktör olma şansı da bana göre artık çok zor.

CEM DİZDAR

'Doğru değil, gerekliydi'

Başka bir seçenek var mı, bilemiyorum. Emre Belözoğlu öncesi bir kaç isim okudum, ama batık paradan söz etmeyip transfer haberleriyle nefesi kesilen Türkiye'de bunlar normal! Seçildiğinde çok umutvar olduğum Ali Koç sonrası yaşananları izlediğimde, Fenerbahçe'de ne tür gelişmelerin yaşanabileceğini kestirebilmek benim açımdan güç. "Doğru olur mu?" sorusuna yanıt olarak da Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçeceğini tahmin ediyordum. Ancak sorsalardı, "Mevcut durumda yapılması gerek ama doğru değil" derdim. Haliyle devamı için de aynı düşünüyorum.

DENİZ ÇOBAN

'Yarışın sürmesi önemli'

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor, en azından ikincilik ihtimali çok yüksek. Çünkü arkasında, birçok sorunla boğuşan, 7 maçta 2 galibiyet alabilmiş Galatasaray ve 10 puan gerisinde Trabzonspor var. Bence bu tabloda ikincilik başarı kabul edilemez, salt ikincilik Belözoğlu'nun geleceği için belirleyici olamaz. Son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olan, seri galibiyetler almış, oyun olarak kabul görmüş bir takımı oluşturması halinde Belözoğlu ismi güven telkin edebilir. Dolayısıyla Belözoğlu ile devam/tamam kararı lig sonu alınabilecek bir karardır. Şampiyon olması durumunda zaten Belözoğlu doğal bir tercih olacaktır!