Mehmet Demirkol: Alman kulüpleri zengin olur!

Yazarımız Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan programda gündemini değerlendirdi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri ile birlikte yabancı sınırlaması hakkında konuşan Demirkol, son olarak Dorukhan Toköz'ün durumu hakkında konuştu.

"Amatör branşlar, bizde yaklaşıldığı gibi yaklaşılırsa 'yük' olur. Bu, normal hayatta da geçerli. Genç nüfusun var, bu genç nüfusu iyi eğitirsen, senin ülkeni yükseltir. İyi eğitmezsen, 18 yaşında kahvehanelere düşer, okumaz, etmez, suça bulaşır, yük olur. İyi yetiştirirsen, spora, sanata, bilime yönlendirirsen, seni yükseltir. Sen de, yarın öbür gün emekli olduğunda yüksek emekli maaşı alırsın, çünkü onlar üretiyor olur o sırada. Ama eğer üretmiyorlarsa, senin emekli maaşın da para etmez yani."

'300 milyon lira ne? Şampiyonlar Ligi geliri'

Ahmet Nur Çebi, 'Yılda 300 milyon lira açık veriyorum.' diyor. 300 milyon lira ne? Şampiyonlar Ligi geliri. 50 milyon euro civarında, biraz daha azı. 'Şampiyonlar Ligi'ne girip, gruptan çıkmış olsaydım, tam olacaktı.' diyor. Borcu nasıl ödeyeceksin? Borcu ödeyemeyeceksin. En iyi senaryoda bile borç kalıyor ve en iyi senaryo sadece tek 1 kulüp için geçerli.

'Alman kulüpleri zengin olur'

"Burada o zaman çözüm ne? 1, Şampiyonlar Ligi yerini çoğaltmak. 2, altyapıdan üretime başlamak. Biz bunları yapmak yerine ne yapıyoruz? Yabancı sayısıyla uğraşıyoruz. Yeniden yabancı sayısı çıktı. 8+2+2+ bilmem ne. Ne alakası var? Önce üretimi başlatman lazım. Sonra korumaya alman lazım, bu bir korumaysa. Üretim olmadan koruma yaparsan, işin karaborsası türer. Ne olur? Çok basit, Alman kulüpleri zengin olur"

'Akademileri kuvvetlendirmek lazım'

"Biz, tesisleşmeyi, akademi olarak görüyoruz. Halbuki böyle değil. Büyük takımların imkanları diğer kulüplere göre biraz daha fazla. 4-5 sahanızın olması, sizin iyi bir akademiniz olması anlamına gelmiyor. O akademiyi verimli şekilde doldurabilmek lazım. Akademileri kuvvetlendirmek lazım. Türkiye'de iyi çalışmalar var bu konuda. Altınordu, Gençlerbirliği gibi. Tesisleşme var ama yeterli değil. Futbolsa konu, şuna ihtiyaç var: 10-15 tane çim saha yan yana. A Takım da orda, U17-U18 hepsi orada. İç içe, hep beraber. Bizde bunlar yok, tam yapılmıyor. Stat yap, o kadar değil. Tesisleşme dediğimiz şey o değil"

'Oynasın kardeşim. Yetiştirin. Elinizi tutan mı var?'

"Aynı zamanda iyi bilgili, çağı yakalamış öğretmenler lazım. Bu çocukların hepsi futbolcu olmayacak, 'Bu çocuklar futbolcu olamazlarsa ne olacaklar?' bunu da hesaplamak lazım. Yabancı sınırlaması isteyenlere soruyorsun, 'Neden?' diyorsun. Cevap yok. '8 yabancı.' Neden? Bir cevap yok. 'Bizim Türkler oynasın.' E oynasın kardeşim. Yetiştirin. Elinizi tutan mı var? Neden yok, belli değil. Ama neden olmaması gerektiğini sorduğun zaman, bin tane şey anlatıyoruz. Çağlar, Merih, Ozan gider miydi? Yakalarına yapışır, bırakmazdık"

"Şişecek fiyatlar, saçma sapan hale gelecek. Peki neden oluyor bu? Bunun tek bir sebebi var, lobisi var bu işin. Türk oyuncular, Türk menajerler ve bazı kulüpler, lobi çalışması yürütüyorlar. Piyasayı bilerek allak bullak etmek için, daha fazla para kazanmak için, işi başka bir yere götürüyorlar. Yoksa herkes çok iyi biliyor yabancı sınırlamasının herhangi bir Türk oyuncu yetişimine bir faydası olmadığını ama lobi kuvvetli"

"Luyindama'nın sadece Türkiye geçmişi olsa belki o parayı etmeyecek ama orada Belçika'dan gelmenin bir fiyat artışı oluyor. Yarın öbür gün Ozan Kabak, İngiltere'de bir kulübe giderse, zaten Çağlar kendisini göstermiş durumda, Merih de kendini gösteriyor ve göstermeye devam edecek inşallah. Bu oyuncuların bir 4.'sü çıktığında, bugüne 5-6 milyon euro eden oyuncu, bu oyuncular sebebiyle 15-20 edecek"

"Dorukhan'ın yerinde olsam.."

"Kendini Dorukhan'ın yerine koy. 1 sene daha sözleşmesi var. 1 sene sonra yabancı kısıtlaması geliyor olabilir mi? Sen Dorukhan'ın yerinde olsan şu anda herhangi bir kontrata imza atar mısın?Ben Dorukhan'ın yerinde olsam, diyelim ki Beşiktaş'ın şu anda verebileceği para 1 milyon euro, seneye o 2.5 milyon euro olacak. Mecbur çünkü. Bulamaz ki Dorukhan gibi yerli orta saha. Ama öbür türlü bir yabancı bulabilir"

'Dorukhan formayı söküp aldı'

"Dorukhan, yabancıların da giyebileceği bir formayı söküp almadı mı? 'Ben oynayacağım burada.' dedi ve çıktı, oynadı. Dorukhan formayı alırken, yabancı sınırlaması mı vardı? Uğraştı, çabaladı, Türk genci, aldı formayı, başardı"

"Dorukhan'ın da uluslararası bir değeri var. Keşke o sakatlığı geçirmeseydi, daha da yüksek bir değeri olacaktı, çok iyi gidiyordu hakikaten. Keyifle izliyoruz. Kendimi onun, ailesinin yerine koyuyorum, ben şu anda böyle bir durumda imza attırmam. Geçmişte çıkardığın ürünler, o günü de çok etkiliyor. Dolayısıyla Luyindama'ya böyle fiyat, bugünün şartlarıyla tabii ki çok yüksek ama çok şaşırmam.











