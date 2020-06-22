FANATİK Yazarı Mehmet Demirkol, gündemini değerlendirdi. beIn Sports'ta yayınlanan programda konuşan Demirkol, Süper Lig'de dün akşam oynanan ve çok konuşulan Galatasaray - Gaziantep FK maçı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, Hakem Alper Ulusoy'un uyguladığı '6 saniye' kuralı hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

"Benim tezim şu: Karşındaki oyuncunun ağırlığı farklı. Okan 18 saniye topu elinde tutuyor. Muslera olsa, çalamazsın bunu. Daha önceki örneklere baktık. Rekor Karius'ta. Antalyaspor - Beşiktaş , maçında Karius, 19.92 saniye topu elinde tutuyor"

"Fatih Terim'in kendince haklı olduğu şeyler var ama benim de merak ettiğim şeyler var. 'Onların yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim.' dediği kim mesela acaba? Teknik heyetlerde öyle bir profil var mı şu anda Süper Lig'de? Hüseyin Çimşir mi, Okan Buruk mu? Fenerbahçe 'nin zaten hocası yok. Sergen Yalçın'ın da öyle bir durumu yok."

"Muslera varken olmaz, seyirci varken de çalamazsın onu. Şurası şampiyonluk maçı, 50 bin kişi olacak...Seyirci olmadığı zaman hakemler, özellikle kendi evlerinde büyük takımların aleyhine, biraz olduklarından daha sert davranacaklardır"

Gaziantep FK'nın iptal olan golü hakkında

"Savunma topa dokunur ya da topla oynarsa ifadesi önemli. Futbolda baskı anında olunmayan durum yok. Bilinçli olarak Taylan gelen topa vuruyor. Bence burada pozisyon sona erdi. Fenerbahçe maçında da benzeri bir durum oldu. Ne şartta olursa olsun, oyun durmamışsa sonuna kadar bakarım diyecek IFAB. Ya da alandan bahsedecek mesela yarı saha meselesi olabilir. Bence rakip topa dokunduğu anda olay biter"

Gaziantep FK'nın attığı gol bana göre ofsayt

"Bu hafta yaşanan iki pozisyon, Ankaragücü-Başakşehir ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarında yaşanan pozisyonlar bence ikisi de ofsayt. Çünkü burada Kenan koşusuna devam ediyor ve kaleciyi yanıltıyor.