Mehmet Büyükekşi yönetiminde dikkat çeken isim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Büyükekşi başkanlığında çalışmalarına devam ederken, geçmiş yönetimlere nazaran daha idealist bir tutum sergiliyor.

Ekibini büyük bir özenle seçen Büyükekşi, her kurmayından farklı alanlarda yararlanıyor. Avukat Muhammed Hardalaç da TFF yönetimindeki isimlerden biri.

Genç yönetici, uzman olduğu alanlarda, Büyükekşi'ye büyük destek veriyor.