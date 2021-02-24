Mehmet Büyükekşi, Konyaspor maçında takımına güveniyor

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Süper Lig’in özellikle ikinci yarılarının her zaman daha zor olduğunu anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Bu futbol tarihi boyunca böyle olmuştur, lig şekillendikçe rekabet daha da artıyor. Bizim galibiyet serisi yakalayabilecek bir gücümüz olduğuna inanıyorum ve bunun ilk adımını atmalıyız. Hocamız Sa Pinto da bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyor. Kendisinin pozitif enerjisine ve futbol bilgisine inanıyoruz. Son iki maçımızda oynadığımız futbolun karşılığının asla bir puan olmadığını düşünüyorum. Umarım Konya’da güzel bir karşılaşma izleriz ve maçın sonunda iki takım da hakem hatalarını konuşmaz. Taraftarlarımız, bu takımın neler yapabileceğine bu sezon birçok kez şahit oldu. Onlardan tek ricam, destek olmaya devam etsinler. Onların gücü ve enerjileri bizler için büyük önem arz ediyor. Bizlerde Konyaspor karşısında 3 puan alarak onları sevindirmek istiyoruz."