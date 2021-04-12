Mehmet Büyükekşi: Hakemlerden memnun değiliz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Birçok maçtan sonra maalesef hakem konuşuyoruz. Bu maçta da aynı şekilde ilk yarı gördüğümüz kadarıyla verilen ve verilmeyen birçok pozisyon var. Altay'ın yaptığı bize göre penaltı, attığımız gol iptal edildi."

Büyük takımlarımızın hiçbir şekilde hakeme ihtiyacı yok. Bütün pozisyonlarda takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Hiçbir sarı kart göstermedi, hepsini bize gösterdi. Şampiyonluğa giden yolda takımlarımıza başarılar diliyoruz, biz kendimize bakıyoruz."

"Hakemlerden memnun değiliz, buraya gelene kadar bu şekilde 11 puan kaybettik. Bugün de belki puan veya puanlar alabilirdik. Türk futbolu adına büyük bir sıkıntı. Hakemlerimizin daha iyi maç yönetmelerini arzu ediyoruz. Seyirci baskısı da yok."