Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, Ankara'da yapılan olağan genel kurulda söz alarak Kasımpaşa ve Fenerbahçe 'nin itirazlarına yanıt verdi.

Baykan, "Birkaç gündür kamuoyunda konuşulan ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe tarafından açıklamalarla ilgili açıklama yapacağım. Federasyonumuza iletilen saptamalarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Kasımpaşa ve Fenerbahçe kulüplerimizin federasyonumuza ulaştırdıkları yazılarında gündemin 5 maddesiyle ilgili tespitleri vardı. Değerli genel kurul, TFF 4 yılda biri seçimli olağan genel kurul, 3'ü olağan genel kurul yani mali genel kurul başlığı altında toplantılar yaptı. Bu genel kurulumuzun hazırlıklarını incelediğimiz zaman gereken evrağın süresinde delegelerimize ulaştırıldığını, federasyonumuzun kayıtları, kargo kayıtları ve ulaşım kayıtlarıyla yerinde olduğu tarafımızca tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.





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Uzun yıllardır TFF'de görev aldığının altını çizen Baykan, 2011 yılında yapılan ana statü değişikliğini de hatırlatarak, "Değişiklik, denetleme kurulu raporlarının 15 gün önceden gündemle birlikte tüm delegelere ulaştırılmasıydı. TFF ana statüsü ve iç tüzüğünde bununla ilişkin 2 madde buluyor. Ana statü, gündem mali raporları, bağımsız denetçi raporları ve diğer evrakları genel kuruldan 15 gün önce delegelere ulaştırılmasını emreder. İç tüzükte ise gündem, denetleme kurulu raporu, bağımsız denetçi raporu ve gerekli diğer evraklar olarak belirlenmiştir. İç tüzük ve ana statü uyumsuzluğu halinde ana statü geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF Statüsü'nün 27. maddesi gereği gönderilmesi vaat edilen mali raporlar, denetleme raporu, bağımsız denetçi raporu kapsamında olup ayrıca bir mali rapor düzenlenmesi gerekmiyordur. Bir şüphe uyandığı zaman kanun uygulamalarında sırayla bir üst norma atıfta bulunmak ya da ilgili alanlarda hukukun diğer alanlarında, diğer kanunlarda bir madde varsa oraya bakmak gerektiği hukukumuzda mevcuttur" dedi.

İHA







