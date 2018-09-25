Mehmet Aurelio'nun yeni takımı belli oldu

Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio'yu getirdi.

25 Eylül 2018, Salı 10:10 Son Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 10:14
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Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.

İHA

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