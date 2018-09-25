Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.
İHA
Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı. TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.
İHA
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