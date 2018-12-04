Mehmet Altıparmak: Son 3 virajımız kaldı

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 5-1 yendiklerini hatırlatarak, "Bu maç önce istediğimiz her şey adeta yerine geldi. Bu galibiyet hem lig sıralamasında hem de moral olarak daha iyi seviyelere ulaşmamızı sağladı." dedi.

Tüm şartların artık kendileri için verimli hale geldiğini anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Devre arasına kadar son 3 virajımız kaldı. Bunları da kazanıp üst sırayla puan farkını iyice eritmek istiyoruz. Böylelikle ilk hedeflediğimiz kısa dönem planımızı tutturmuş olacağız. Son 3 final maçının ilkinde sahamızda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Bu müsabaka da çok zor geçecek. Rakip alt sıralarda ama iyi oynayan bir takım. Balıkesirpor maçında önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Aynı ciddiyetle oynamaya devam edeceğiz."

Mehmet Altıparmak, 10 Aralık Pazartesi günü oynayacakları karşılaşmaya taraftarları davet ederek, destek çağrısında bulundu.

AA