Geçen sezon Süper Lig 'e çok yaklaşan ancak normal sezonu üçüncü sırada bitirip, play-off aşamasında elenen Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdiğini açıkladı. Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Samsunspor önceki sezonlarda 3 kez Süper Lig'e takım çıkaran ve rekor kıran Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Üst üste 3 sezon Süper Lig'e yükseldi

2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkaran Altıparmak, sonraki sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak daha sonra da Hatayspor ile Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza atmıştı.







