TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile yapacakları maçın hazırlıklarına devam ettiklerini aktardı.

Günde çift antrenman yaptıklarını anlatan Altıparmak, "Özellikle bugün ve yarın kondisyon ağırlıklı antrenman olacak. Ondan sonraki günlerde de taktik ağırlıklı olacak. Transfer döneminin sonu geldi. Ligin artık yavaş yavaş şekillenmeye başladığı dönemler geldi. Biz de hem transfer ettiğimiz hem de sakat oyuncularla birlikte milli takım arasını iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Keçiörengücü karşılaşmasıyla 7 günde oynayacağımız 3 maç var ve bütün oyuncularımızla birlikte oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Yerli ve yabancı ayrımı yapmadan tüm oyunculardan en iyi şekilde yararlanmak istediklerine işaret eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Son transfer ettiğimiz 3 yabancı oyuncumuz Fofana, Diomande ve Alen Melunovic, sezon başı antrenmanlarını yapmadıkları için onları özel antrenmanla sezona hazırlıyoruz. Nasıl ki biz takımla iki kamp yapıp, 35-40 günde takımı hazırladıysak, o oyuncuları da 15-20 günlük süre zarfında hazırlamaya çalışıyoruz. Biraz da hızlandırılmış tur tabii ki. Fofana ve Diomande az da olsa antrenman yapıp geldikleri için yavaş yavaş takımın içine katılmaya başladı. Sadece Alen Melunovic’in hem kondisyon olarak hem de kuvvet olarak farklı ve özel bir antrenmanı var. Taraftarlar hep şunu soruyor, ’Acaba sakat oyuncu mu alındı?’ diye. Alen, sakat falan alınmadı. Geldiğinde de antrenmanlara çıkıyordu fakat Alen, Fofana ve Diomande’yi bir hafta takımdan ayrı çalıştırdık. Fofana, Diomande bugün itibarıyla bizim idmanlarımıza katılmaya başladı. Alen de 2-3 gün özel idmanlarını yaptıktan sonra aramıza katılacak."

Altıparmak, Samsunspor’un hem iç saha hem de dış sahada ofansif oynadığına dikkati çekerek, "Biz, Keçiörengücü’ne özel tedbir almayacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Biz Samsunsporuz. Nerede, hangi takımla oynarsak oynayalım kendi oyunumuzu oynarız. Bu maçta da onlardan biri olacak. Nasıl ki geçen hafta Kocaeli’ye gittik, kendi oyunumuzu oynadık, belki gol atamadık ama deplasmanda kazanacak kadar pozisyona girdik. 10-12 pozisyonumuz var. Belki maçı 1-0 kaybettik ama önemli olan, bizim sahada ne yaptığımız. Biz ilk iki maçta kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Samsun’daki maçta daha fazla oynadık, oradaki maçta 60-70 dakikasını oynayabildik. Bunu daha fazla geliştireceğiz. Aramıza katılacak oyuncularla birlikte oyun sistemi ve şekli üzerinde çalışacağız. Ama sistemimiz hiç değişmeyecek. Hangi takımla, hangi sahada nerede oynarsak oynayalım, Samsunspor takımı, önde oynayan, önde basan, gol pozisyonuna giren, üreten bir takım olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsun ekibi, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı.