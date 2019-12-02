Mehmet Altıparmak: Rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ile Akhisarspor, 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, oyuncularını tebrik etti ve "Muhteşem mücadele ettik. Mücadeleyi hiç bırakmadılar. Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikada 4 tane yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Rakibin ilk atağı gol oldu. 1-0’dan sonra verdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. 2-1 öne geçtik. Bu arada çok kaçırdığımız gene yüzde yüz pozisyonlar var." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı ile alakalı düşüncelerini aktaran Altıparmak, "2. yarı kontratak oynamak istedik. Baştan iyi yaptık ama 2. yarı girdiğimiz pozisyonları kaçırmaya başladıktan sonra tekrar oyunu korumaya gittik. 2-2 olduktan sonra son 10 dakikalık periyotta rakibi kendi sahasına hapsettik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz oldu. Rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir." şeklinde konuştu.