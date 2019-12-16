Mehmet Altıparmak: Oyuncularım galibiyeti çok hak etmişti

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor, deplasmanda Balıkesirspor'la 0-0 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele gösteren oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a karşı deplasmanda oynamanın zorluğuna dikkati çeken Altıparmak, "Bütün maçı kendi yarı sahasında kabul eden bir rakibe karşı oynadık. Bunu da biliyorduk. Çok çalışmıştık. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var. Oyunun ikinci yarısında rakibi tamamen kendi yarı sahasına hapsettik. Çok istedik, pozisyon ürettik. Son 10 dakikada rakip 10 kişi kalınca, 3-4 tane yüzde yüz gol kaçırdık. Oyuncularım bugün galibiyeti çok hak etmişti." şeklinde konuştu.

Rakibin de iyi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Altıparmak, "Alınan 1 puan kötü değil. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Boluspor maçını kazanarak, galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Maçın hakemi Yiğit Arslan’ı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi maç yönetti." diyerek sözlerini tamamladı.