Mehmet Altıparmak: Mutlu sona hep birlikte ulaşacağız

Süper Kupa'yı Galatasaray'a kaptıran Akhisarspor, TFF 1. Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Pazar günü evinde Adanaspor'la ligin ilk maçına çıkacak yeşil-siyahlılarda iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Adanaspor ligin gedikli takımlarından biri. Kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. İlk maçlar hep zor olur, hep birlikte kolaya çevirebiliriz. Taraftarımız geçen sezonu unutsun. Hedefimiz şampiyon olarak Süper Lig'e geri dönmek" dedi.

Rakip ayrımı yapmadan her maça 3 puan hedefiyle çıkacaklarını dile getiren teknik patron Altıparmak, "Bizim için her maç çok önemli. Rakibin küçüğü büyüğü yok. Nasıl başlarsan öyle gider. Taraftarımızı stada bekliyoruz. Hep beraber başarıyı yakalayacağız. 12. adamın desteğine çok ihtiyacımız var. Onlar tribünde biz ise sahada mücadele edeceğiz. Mutlu sona hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu. Altıparmak, kadroda eksikleri olmadığını, yabancı bir forvet alarak transferi kapatacaklarını ekledi.