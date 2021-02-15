Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mehmet Altıparmak, "Maçın başını ve sonunu kötü oynadık. 3. dakika da gol yemek biraz modumuzu düşürdü. Oyunun 30 ile 45 arası ve ikinci yarının belli bölümlerinde oyun planımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyorum"

"Maçın kırılma anları var. Oynadığınız takım Beşiktaş, yakalayınca affetmiyor. Maçın başını ve sonunu kötü oynadık. 3. dakika da gol yemek biraz modumuzu düşürdü. Oyunun 30 ile 45 arası ve ikinci yarının belli bölümlerinde oyun planımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı