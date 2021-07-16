Mehmet Altıparmak: Ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceğiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

Altıparmak, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan sezonun ilk kampını ve fikstürü değerlendirdi.

Kampın çok iyi gittiğini belirten Altıparmak, "Çok güzel ortamda ve çok iyi şartlarda çalıştık. İstediğimiz ortamı bulunca hem oyuncuların hem de bizim moral motivasyonumuz yükseldi. Çalışma ortamının güzel olması çalışmalara da yansıdı." dedi.

Kayseri’de daha fazla kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yaptıklarını anlatan Altıparmak, "Geçen sezonu çok iyi geçirenler de iyi geçirmeyenler de vardı. Amacımız iyi geçirenlere ve diğerlerine farklı antrenman programları hazırlayıp hepsini kampın bitimine doğru belli bir seviyeye getirmek. Bunu şu ana kadar çok iyi yaptık. Bütün oyuncularımın katılımı da çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, yarın Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacaklarını aktararak, "Bu kampta hazırlık maçı oynamadık. Çünkü oyuncularımız hazır değil. İster istemez oyuncularımız performans göstermek zorunda kalıyorlar. Bu da sakatlığa yol açacağı için buradaki son günümüzde Hes Kablo Kayserispor ile hazırlık maçı oynayıp, Bolu’ya kampın ikinci etabına geçeceğiz. İkinci etapta hem taktik hem çabukluk hem de hazırlık maçı olarak daha fazla süre geçireceğiz." diye konuştu.

Lig fikstürünü de değerlendiren Altıparmak, şunları kaydetti:

"Benim için önemli olan bütün takımlarla oynayacak olmamız. İlk maçı kiminle oynayacağımız çok önemli değil. Sezona kendi sahamızda başlamayı çok istiyordum. İlk hafta bay geçtik ama ikinci hafta Balıkesirspor ile sahamızda başlayacağız. Bizim için fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şey yok. Her rakip bizim için önemli. Her rakibe çok önem vereceğiz, önemli olan bizim ne yapacağımız. İnşallah ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceğiz."