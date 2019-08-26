Mehmet Altıparmak: Ligin başında böyle tokat yemek çok iyi oldu

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok zorlu bir deplasmana gelmiştik. Belki oyuncu bazında genç oyuncular vardı, ama müthiş taraftar desteği vardı. Özellikle maçın ikinci yarısında istediğimizin tersi oyun oynandı. Rakip koşan ve genç takımdı. Biz onlara karşı aynı mücadeleyi veremedik. Bu ligde koşmazsan, mücadele etmezsen puan alamazsın. Maçın ilk yarısında Bursaspor, daha çok isteyen, önde baskı yapan, ikili mücadeleleri kazanan takımdı. Çıkarken kaptırdığımız topla gol yedik. İkinci yarı çift santrofara döndük. İki forvetle, rakibin alanına yıkıp, orada oynamak istedik. İkinci yarı daha iyi oynamaya başladık. Beraberliği yakalayabilirdik. Pozisyonu bulduk ama atamadık. İkinci golü yedikten sonra iki santroforla devam ettik. 2-1'i yakaladıktan sonra oyun üstünlüğü bizdeydi ama o golü atamadık. 10 kişi kaldıktan sonra Burhan'ın vurduğu kafa gol olsa maç berabere bitebilirdi" diye konuştu.

"Ligin başında böyle tokat yemek çok iyi oldu"

"Ligin başında böyle tokat yemek çok iyi oldu" diyen Altıparmak, şunları söyledi:

"Bu ligde belki hedef takımların içindeyiz. Ama hedef takım gibi oynamalıyız. Rakibimiz daha çok koştu, daha çok istedi. Bursaspor, taraftarı çok iyi destek verdi. Ligin ilk haftalarını kayıpsız geçmek istiyorduk. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var. Ligin başında böyle tokat yemek iyi."

"Bursaspor'un gençlerine bayıldım"

Bursaspor'un gençlerine bayıldığını anlatan Altıparmak, "Bursaspor'un bütün gençlerine bayıldım. Çok iyi oynadılar. Gençlerin hep böyle oynamasına çok seviniyorum. Genç futbolculara Türk futbolunun çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.