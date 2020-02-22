Mehmet Altıparmak: Lider gibi oynadık ve kazandık

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Hatayspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 maç sonra kazanıp 45 puanla tahtını sağlama aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Eskişehirspor’u tebrik ederek, "Sahada çok koştular ve güzel mücadele ettiler. Tebrik ediyorum. Lider gibi oynadık ve kazandık." dedi.

Son dakikada golü bulmanın sevincini yaşadıklarını belirten Altıparmak, "Direkten dönen toplarımız var. 3 puanı hak eden bir futbol oynadık. Eskişehirspor takımını tebrik ediyorum. Yakaladıkları birkaç pozisyon var. Muhteşem bir taraftarları var ama biz gerekli olan üç puanı aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Üç puanı buraya kadar gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bugünkü mücadeleden çok mutluyuz. Galibiyet güzel bir şey. Uzun süredir puan kaybediyorduk. Üst üste oynayacağımız maçlar arifesinde bu zorlu deplasmandan aldığımız üç puan çok kıymetli." ifadelerini kullandı.