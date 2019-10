Mehmet Altıparmak istikrar istiyor

TFF 1'inci Lig'de son çıktığı 2 deplasman maçını kaybederek liderlikten olan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, istikrarı yakalamaları gerektiğini söyledi. Ligde son 6 maçın 4'ünü kazanan, deplasmanda üst üste Giresunspor ve Osmanlıspor'la oynadığı karşılaşmaları kaybedince zirveyi ıskalayan yeşil-siyahlılarda Altıparmak, "Biz istikrarı yakalama peşindeyiz. En zorlu maçları kazanıyoruz ama tam rakiplerle farkı açacak fırsatı yakaladığımızda puan kaybı yaşıyoruz. Şimdiye kadar zirve yarışındaki rakiplerimiz karşısında kayıp yaşamadık ancak alt sıralardaki Altınordu, Giresunspor ve Osmanlıspor'a puan kaybettik" dedi.

Gol pozisyonuna girmekte hiç sıkıntı yaşamadıklarını ama bazı maçlarda aradıkları golü bir türlü bulamadıklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Her takm pozisyona girme sorunu yaşıyor. Bizim son Osmanlıspor maçında ceza sahasına 24 ortamız, 16 şutumuz var. Bir takım kaleye 16 şut çekip mağlup olmaz. Gol yediğimiz maçlarda dönüş sıkıntılı oluyor. Ya gol yemeden atmayı öğreneceğiz ya bulduğumuz birçok fırsatı kaçırmayacağız. Biz şu an puan tablosuna bakmıyoruz. İstikrarlı bir şekilde kazanmaya bakıyoruz. Önümüze engeller çıkıyor ve çıkacak. Ancak biz her engeli aşıp, karşımıza engel koyanları da yenip şampiyon olacağız" diye konuştu. Akhisar'da teknik heyet ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdi.