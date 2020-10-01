Mehmet Altıparmak: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak

Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra istasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇININ DİĞER MAÇLARDAN BİR FARKI YOK"

Galatasaray maçının diğer maçlardan farkı olmadığını belirten Mehmet Altıparmak, “3 puanlık maçlardan birisi. Biz ilk 2 haftada hem futbol olarak hem de girdiğimiz pozisyon olarak pozitif bir futbol oynamıştık. Belki Kayseri’de mağlup olduk ama farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Aynı şekilde Rize maçında da çok iyi oynadık. Geçen hafta Hatay maçında daha çok mücadele eden, koşan bir takıma karşı oynadık ama mağlubiyeti hak etmedik. Artık her şey geçmişte kaldı. Biz Galatasaray maçına odaklandık. Dediğim gibi bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Bizim tek amacımız galip gelmek. Bunun için de sahada öncelikle iyi futbol oynamak istiyoruz. Bizim için önemli olan hem iyi futbol hem de düşündüklerimizi sahaya yansıtmak. Galatasaray maçı da bunlardan birisi olacak. Bizim için rakibin ismi değil bizim sahada yapacaklarımız önemli. Aynı oyunumuzu geliştirerek devam ettirmeye çalışacağız. İlk 3-4 hafta zordur. Lige yeni başladık. Yeni katılan oyuncularımızla güzel bir uyum yakaladık. Milli maç öncesinde moral kazanmak istiyoruz. Milli araya iyi girmek istiyoruz. Hem sakatlarımızın düzelmesi hem de gelen oyuncularla birlikte 5’inci haftadan sonra lig kızışacak. Takımlar daha fazla oturacak. Ama bizim için öncelik pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçı” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ OYUNCUYLA DAHA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Transfer planlamasıyla da ilgili bilgiler veren Altıparmak, “Bizim istediğimiz oyuncular alındı. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz var. Onlarla alakalı neticelendiği zaman konuşuruz. Olmasa da şu anda iyi bir kadro ve takımımız var. Dediğim gibi bütün sakat oyuncular, yeni oyuncular hepsi bir araya geldikten sonra da inşallah daha iyi bir takım olacağız. İstediklerimizi sahaya daha iyi yansıtan bir takım olacağız. Bütün her şeyimizle onu bekliyoruz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA KATILMAK”

Süper Lig’in ilk 3 haftasında görev alamayan ve daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Koita ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Koita için hem menajerler hem de dışardan yapılan spekülasyon diyebilirim. Tabii ki oyuncu büyük takımlara gitmek ister ama burası da büyük bir takım. Bizim de bir hedefimiz var. Bu sene hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak ve Kasımpaşa’ya kupa kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda Koita da bizim için önemli oyunculardan birisi. Koita’nın dizinde ve tendonunda bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı bizimle birlikte olamadı. Tedavi sürecinde antrenmanlarda yer almaması herkesin farklı şeyler söylemesine neden oldu. Koita'nın bu haftadan itibaren sakatlığı düzeldi. Bizimle antrenmanlarını yapmaya başladı. Onunla alakalı bir sorun yok, bundan sonra bizimle” şeklinde konuştu.

“KOITA ARAMIZA KATILDIKTAN SONRA POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRMEDE BİR SORUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Gol yollarında yaşadıkları sıkıntı nedeniyle yeni bir transfer yapıp yapamayacaklarına da yanıt veren Altıparmak, şöyle konuştu: “Koita geldikten sonra herhalde bir problemimiz kalmayacak diye düşünüyorum. Düşündüğüm bir forvet transferi olursa ki istediğimiz isimler var, onlarla alakalı çalışmalar yapılıyor. Bizim için transfer yapıldı, yapılmadı çok önemli değil. Bir maç değerlendiremediğiniz zaman forvet yok deniyor. Biz Rize maçında 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bizim için sahanın içinde olan oyuncuların vereceği performans önemli. Şimdi Koita da aramıza katıldıktan sonra girdiğimiz pozisyonları gole çevirmede inşallah bir sorun olmayacak. Koita olduktan sonra problem olacağını düşünmüyorum.”

DHA