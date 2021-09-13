Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig’de 2-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçında hak ettikleri ve istedikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmadan sonra basın toplantısında Altıparmak, maçın başından sonuna kadar sahada müthiş mücadele eden oyuncularını kutladı.

Ankara Keçiörengücü karşısında önde oynamaya çalıştıklarına işaret eden Altıparmak, "Bunu oyunun bazı bölümlerinde çok iyi yaptık bazı bölümlerinde iyi yapamadık. Bugün oyun olarak sahada oyuna adapte olamayan oyuncularımız vardı ama takım olarak bunun üstesinden gelmeye başardık. Bazen takımın 2-3 oyuncuyu sırtlaması gerekiyordu, bugün böyle bir maç oldu. Ama maçın geneline baktığımız zaman bütün oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele etti. Çok pozisyon kaçırdık. Tomane’nin gol atması ve 3-4 tane pozisyona girmesi ve Hasan Kılıç’ın gol atması bizim için çok anlamlıydı." dedi.

Maçın 2’inci yarısını tek kaleye çevirdiklerine dikkati çeken Altıparmak, "Rakip sadece kontra ataklarla gelecekti, bunu biliyorduk. Oyunun genelini özellikle kanatlardan oynayarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz ve istediğimiz bir galibiyet aldık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Ligin üst sırasındaki takımlardan kaybedenler oldu, kazananlar oldu. Yukarıdaki makasın açılmaması adına bizim için önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.