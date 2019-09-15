Mehmet Altıparmak galibiyeti taraftara armağan etti

Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Menemenspor’u 85. dakikada Cikalleshi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak sonuç açısından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İlk haftadan itibaren gol pozisyonlarına girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini kaydeden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bunun için daha çok çalışacağız. Bugün 25 orta yaptık, 10 şut çektik. Net pozisyonlara girdiğimiz maçı son dakikalarda da olsa kazanmamız önemliydi. Oyunun başından sonuna kadar hakimi bizdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda da olsa kazandığımız için mutluyuz. Akhisar’dan gelen muhteşem taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, daha çok çalışacağız, eksiklerimizin üzerinde çalışacağız. Bunları tamamen düzelttiğimizde gerçek Akhisarspor’u sahaya yansıtacağız."