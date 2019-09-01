Mehmet Altıparmak: Futbolda oynanmadan hiçbir şey kazanılmıyor

TFF 1. Ligi üçüncü haftasında Akhisarspor ile Altınordu karşılaşmasından gol sesi çıkmadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, iki devreli maç oynadıklarını ifade etti ve “Maçın normalde hep çalıştığımız ikinci yarıda oynayacağımız oyundu ama maça ne yazık ki çok kötü başladık. Bir türlü oyunu ve sistemi oturtamadık, rakibin nasıl oynayacağını neler yapacağını çok iyi çalıştık ama sahada uygularken belki birkaç oyuncunun bugün gününde olmaması bütün oyun sistemimizi etkiledi. İkinci yarı biraz daha istediğimiz oyunu hem kanatlara, kanatlardan getireceğimiz yada kanatlara açtığımızda aralara atacağımız pozisyonlarla golü aramaya başladık. Genelde Altınordu’nun en büyük zaafı buydu, bununla alakalı çok çalışmıştık.'' dedi.

Maçın özellikle ikinci yarısında çok net pozisyonlar bulduk. hem Aykut ile gelen hem de Burhan ile gelen yüzde yüz pozisyonlar vardı. Maçı kazanacak pozisyonlar da yakaladık ama bir türlü golü atamadık. Tabiki 3 hatalık periyotta alınan 4 puan ne bize yakışıyor, ne bizim oyuncularımızın ismine yakışıyor. Ama futbol böyle bir şey futbolda oynanmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Biz 3 maçtır oyuncularımıza hep aynı şeyleri söyledik ve şuanda gördük ki biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda rakiplerimiz bize hep bu tür oynayacak, daha çok kapalı oynayacaktır. Bunlarla alakalı çalışacağız. Bizim şuanda yapacağımız tek şey çok fazla çalışacağız, çok konuşmayacağız. Ama kaybettiğimiz puanları telafisini daha sonraki zamanda çok uzun bir lig olduğu için bunu telafisini yapacağız.

İyi bir kadromuz var, yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı, bugün 8 tane yeni oyuncu ile oynadık. Ama oyuncularımızın özellikle ikinci yarı oynadığı oyun, sergilediği performansı çok iyiydi. Yakaladığı pozisyonlar gol olsaydı belki şuanda çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik ama biz önce futbol oynamaya çalışacağız, skoru sonra yakalayacağız. Çünkü futbol oynamadan skor elde edilmiyor. Biz hem oyunumuzu hem de tempomuzu geliştireceğiz. Şu milli takım arası da bize çok iyi gelecek. Yeni arkadaşlar sakatlıklardan dönenlerle birlikte çok daha iyi ve hazır bir şekilde lige devam edeceğiz” dedi.



