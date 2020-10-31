Mehmet Altıparmak: Çok değerli 3 puan

Başarılı hoca, “Maçın geneline baktığımızda 1.dakikadan 90. dakikaya kadar hak eden, isteyen, sahada her şeyiyle mücadele eden Kasımpaşa vardı. İstediğimiz 3 puanı aldık. Kaleci Uğurcan’ı da tebrik etmek istiyorum. Farklı galibiyetimizi tek başına önledi.” diye konuştu. Altıparmak şöyle devam etti: “Bugün 4 gol attık, 7 de yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Deplasmanda alınan 3 puan değerli oldu. Üst sıralara ve Avrupa kupalarına oynamak, 100. yılımızda kupa getirmek gibi bir hayalimiz var”