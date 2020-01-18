TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Adanaspor sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligin ikinci yarısında her maçın zor geçeceğini aktardı.

Tek amaçlarının Adana’dan galip dönmek olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında 2-3 pozisyon vardı. Bunlardan bir tanesini gole çevirerek öne geçseydik maç çok farklı olabilirdi. Rakibimiz gol yemedikçe direnci arttı. İkinci yarı rakibimizin 2-3 önemli pozisyonu var. Onlar da yakaladıklarını gole çevirmiş olsaydı mağlup ayrılabilirdik. İkinci yarıda da yakaladığımız pozisyonlar var. Adanaspor kalecisi İrfan Can’ı tebrik etmek istiyorum, mükemmel kurtarışlar yaptı. Maça damga vurdu diyebilirim. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda bu tür maçları çok oynayacağız. Rakibimizin dirençli futbolunu kutluyorum. Bizim için bu maç bitti, aldığımız bir puan var. Önümüzdeki hafta oynayacağımız final gibi Bursaspor maçı var. Bütün her şeyimizle bu maça hazırlanacağız."