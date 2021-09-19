Mehmet Altıparmak: Bize yakışmayan goller yedik

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maça iyi başladıklarını ve ilk yarının sonlarına doğru golü de bulduklarını belirterek, “Golü attıktan sonra rakibimizin reaksiyon vereceğini biliyorduk. İlk yarının son dakikasında golü yememize rağmen ikinci yarıya da baskılı başladık. Golü yediğimiz dakikaya kadar istediğimiz oyunu oynadık. İki tane kornerden gol yedik. Bize yakışmayan goller oldu. 2-1 geriye düştükten sonra maçı kurtarmak için çok oyuncu ile rakip sahada baskı kurmaya çalıştık, ama çok fazla da pozisyon verdik. Rakibin 3-1 veya 4-1'i yakalayacak pozisyonları vardı. Ama bizim açımızdan iyi olan taraf, maçı sonuna kadar bırakmamamızdı. Son dakikada golü ile bir puan aldık. Bu maçı iç sahada kazanmalıydık, fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ama futbolda bir kural var, yenemezsen yenilmeyeceksin. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yaşadığımız puan kaybı için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Gelecek haftalarda bunu telafi edeceğiz" ifadesini kullandı.

DHA