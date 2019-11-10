TFF 1. Lig'in 11. haftasında BB Erzurumspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, uzun bir aradan sonra tekrar Erzurum’da dostlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ligin en zor deplasmanlarından birine geldiklerini ve berabere kaldıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Biz rakibin ne yapacağını çok iyi biliyorduk. Müthiş bir taraftar kitlesi var. Mümkün olduğunca oyunu tutmaya çalıştık. Kontratakla gol pozisyonu üretmeyi amaçladık. Maçın büyük bölümünde istediğimiz şeyleri yaptık. Son bölümde de rakibi istediğimiz kıvama getirdik. Önemli gol pozisyonları yakaladık. Erzurumspor’da bugün çok mücadele etti. Beraberlik belki iki tarafın da istemediği bir sonuçtu. Deplasmanda aldığımız 1 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum."