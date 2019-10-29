Mehmet Altıparmak: Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Osmanlıspor’a 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Ne yazık ki beklemediğimiz ve istemediğimiz bir mağlubiyet aldık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Maçtan önce diğer sonuçlara göre liderliği yakalayabileceğimiz bir karşılaşmaya çıkıyorduk. Rakibin ne yapacağını bilerek çalıştığımız bir haftada maça kötü başladık. 1-0 oluktan sonraki bölümde soyunma odasına 5-1 önde girebilirdik. Çok farklı bir skorla ilk yarıyı bitirmiş olsaydık ikinci yarı daha rahat olacaktık. Çok ürettik. Atamadığımız pozisyonlar rakibin direncini arttırdı. Bir tane yüzde yüz penaltımız var. İki topumuz direkten döndüğü bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda özellikle 50 60 dakikalık bölümlerinde iyi işler yaptık diyebilirim. Yediğimiz ikinci gol oyun şeklimizi kırdı ama çift santrafora döndük. Ne yazık ki beklemediğimiz istemediğimiz mağlubiyet aldık. Rakibimizin fazla pozisyonu yoktu. Geldikleri pozisyonlar gol oldu. Lig uzun bir yol beklenmedik mağlubiyet bizi üzdü. Oyuncularımda çok üzüldüler. Buraya gelen ekran başında maçı seyreden taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Bu maratonun sonunda tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için daha fazla çalışıp mücadele edeceğiz. Adana Demirspor maçı ile birlikte tekrardan çıkışımızı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.