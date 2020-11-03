Mehmet Altıparmak ayrılık nedenini açıkladı! Turgay Ciner...

Son 3 sezonda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor'u çıkaran, sezon başı ise Kasımpaşa'nın başına geçen Mehmet Altıparmak, İstanbul ekibinde 7 hafta görev alabildi. 7 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan, Süper Lig'de 6. sırada yer alan Kasımpaşa, sürpriz bir kararla 51 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sürpriz gelişmenin nedeni merak edilirken, Altıparmak'tan konu ile ilgili bir yanıt geldi. Kişisel Instagram hesabından Kasımpaşa'ya veda eden Altıparmak'ın gönderisine, bir futbolseverden ''Hocam Hataysporluyum. Bizde de fikir ayrılığı dendi. Allah aşkına nedir bu fikir ayrılığı? Ki sizi sürekli takım değiştirme mecbur bırakıyor?'' sorusu geldi.

Deneyimli hoca, bu soruya yanıt verdi ve ayrılık gerekçesinin Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'in kadroya karışma isteği olduğunu açıkladı. Sezon başında Kasımpaşa ile anlaşmaya varan Altıparmak, Trabzonspor deplasmanında takımını 3-1 yenilgiden 4-3’lük galibiyete taşıması ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesi ile gündeme gelmişti.

Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”