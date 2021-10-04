Mehmet Altıparmak: Arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamadık

TFF 1. Lig’in 8. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak, lig lideri karşısında kazanmayı çok istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan 1-1’lik skora üzüldüklerini aktardı.

Sahaya galibiyet için çıktıklarını anlatan Altıparmak, "Özellikle maçın 2. yarısında galibiyeti çok hak ettik. Hak ettiğimiz galibiyeti almayı başaramadık. Rakibin ne oynayacağını bildiğimiz için ona göre önlem aldık. Oyun dengeli başladı. Rakibin zaafı kanatlarıydı. Devamlı buralardan atak yaptık. Ümraniyespor ilk geldiği atakta gol atı. O ana kadar belki 5-6 gol atabilirdik. Mağlup duruma geçince beraberliği yakaladık. Sonra da pozisyonlara girdik ama arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamadık." diye konuştu.

Altıparmak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederek, "Kendi sahamızda lig liderini yenmek istiyorduk ama başaramadık. Milli takım arası var. Bu arada daha fazla çalışacağız. Sakatlarımız da bu arada dönecek. Önümüze bakacağız. Lig uzun bir maraton. Maçta sakatlanan Soner Gönül direkt hastaneye gitti. Kehinde 3 dakikada 2 oyuncumuzu hastanelik etti. Burak Yılmaz’ın da ayağında kırık olabilir. Soner Gönül ve Burak Yılmaz’ın son durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak." ifadlerini kullandı. (AA)